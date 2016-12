foto LaPresse

16:46

- "Il governo continua a dire che abbasserà le tasse, ma è solo un trucco per fare propaganda e illudere i cittadini". Lo scrive il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, sul suo blog. "Per far calare le aliquote, nella situazione in cui ci troviamo e in cui ci troveremo nei prossimi mesi - prosegue - bisognerebbe avere il coraggio e la capacità di sterzare cambiando drasticamente strada e tassando chi non ha mai pagato".