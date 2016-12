"Il tema delle scorte è delicato, perché non possiamo compromettere la vita degli altri. Faremo una razionalizzazione, ma agiremo con attenzione perché questo Paese piange ancora morti che non sono stati protetti in maniera opportuna". Dopo il Comitato d'ordine e di sicurezza il ministro torna sulla questione della protezione. "Vedremo meglio - continua - i protocolli operativi. Ci vuole serenità nell'affrontare questi temi, senza furori ideologici"."La situazione degli impianti di Taranto mi preoccupa molto", ha proseguito il ministro. "E sono convinta - ha poi sottolineato - che il forte impegno del governo, della società civile e la collaborazione con la magistratura porterà a una conclusione della vertenza. Spero che l'attività non venga fermata e venga tutelata la salute".Dunque è necessario "trovare un punto di equilibrio" che garantisca la sicurezza e la salute dei lavoratori da un lato e l'attività industriale dall'altro. "Anche perché - ha ribadito il titolare del Viminale - il problema dell'Ilva va ben al di là dell'Ilva stessa e di Taranto. Riguarda l'intero Paese".Anna Maria Cancellieri sarà venerdì nelle zone terremotate dell'Emilia Romagna. "Vado - ha detto - per dare vita a un gruppo di lavoro interforze di altissima specializzazione tecnica che vigilerà sugli appalti per la ricostruzione per garantire che ogni denaro speso per la ricostruzione sia fatto nel massimo della legalità e senza infiltrazioni della criminalit… organizzata". "Il numero dei comuni sciolti per mafia e i dati del contrasto alla criminalit… organizzata - ha aggiunto - dimostrano che lo Stato c'Š e fa il suo lavoro". Oggi al Viminale nel corso della riunione del Comitato Nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica per Ferragosto ci saranno collegamenti "con i luoghi del terremoto e del recente alluvione: Emilia Romagna e Liguria e con la Sicilia colpita da incendi. Luoghi - ha spiegato il ministro - che hanno visto situazioni di emergenza delicate"."L'emozioni più forte del mio mandato l'ho provata a Brindisi, al funerale di Melissa Bassi dopo l'attentato alla scuola Morvillo Falcone", ha affermato il ministro sul caso dell'attentato in Puglia. "Non riesco a dimenticare un fatto così drammatico, né le compagne della ragazza, che poi era poco più di una bambina". "E suo padre - ha aggiunto - un uomo straordinario, che con un viso incredibile guardava la figlia e non pensava ad atro". La Cancellieri ha ricordato poi il 2 agosto di quest'anno a Bologna, per la commemorazione della strage della stazione. "Anche questo è stato un momento emotivamente forte, ma bello: sono tornata in una città che amo tantissimo e Bologna ha risposto con grande affetto". Per la prima volta dopo anni i rappresentanti del governo presenti alla commemorazione, il 2 agosto scorso sul palco c'era appunto Anna Maria Cancellieri, non sono stati fischiati.