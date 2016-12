Nella lettera inviata dal segretario generale della presidenza della Repubblica, Donato Marra, all'esecutivo, il Quirinale scrive che "il capo dello Stato raccomanda che in sede di revisione del complesso di spesa si effettuino scelte equilibrate, sostenibili socialmente e coerenti con la necessaria priorità degli investimenti per l'innovazione, la ricerca e la formazione".

Nella missiva, che risale al 10 agosto scorso - dopo la conversione in legge da parte del Parlamento del dl sulla spending review - si legge: "Il provvedimento ha visto molte modifiche, strettamente connesse agli interventi individuati dal governo in sede di approvazione del decreto emanato dal presidente della Repubblica".

Ed è in quest'ottica che la lettera si sofferma sulla situazione degli enti di ricerca, il loro finanziamento ed il loro futuro. "Il presidente Napolitano, nel prendere atto che in sede di conversione è stata soppressa per il 2012 la riduzione dei trasferimenti agli enti di ricerca, mentre le riduzioni per gli anni successivi, 2013 e 2014, sono state demandate al decreto ministeriale di ripartizione del fondo ordinario di finanziamento, auspica, che in tale sede, si valutino attentamente le finalità e la specifica condizione finanziaria di ciascun ente", conclude il Quirinale.