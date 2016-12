foto Ap/Lapresse

- Il premier spagnolo Mariano Rajoy incontrerà a Roma, il prossimo 20-21 settembre, il presidente del Consiglio Mario Monti. Prevista per il 6 settembre una visita della cancelliera tedesca Angela Merkel a Madrid. Intanto, Rajoy ha affermato che "la Spagna non ha ancora preso alcuna decisione sul ricorso allo scudo anti-spread e non ne prenderà fino a quando non vi saranno dettagli sul piano di aiuti da parte della Bce".