Vacanze pagate alla scorta di Fini, il ministro Cancellieri chiede chiarimenti a Manganelli

foto Ansa 08:53 - La parola passa al ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri, E' questo l'esito, non scontato di un articolo pubblicato dal quotidiano Libero, secondo il quale per la scorta del presidente della Camera, Gianfranco Fini, sarebbero state affittate "probabilmente a spese nostre" nove stanze per due mesi in un albergo a Orbetello, per il prezzo record di 80mila euro. A riguardo, Fini ha già annunciato querela.

La Cancellieri ha chiesto al capo della Polizia Antonio Manganelli "un'approfondita relazione sulle modalità del dispositivo di sicurezza predisposto" per Gianfranco Fini", si legge in una nota diffusa dal Viminale.



Il numero uno di Montecitorio si difende sostenendo di non avere niente a che fare con la gestione della sua scorta che, sottolinea, ricade unicamente sul Viminale.



Fini preme soprattutto respingere l'insinuazione di aver approfittato della sua carica per ottenere favori e sperperare denaro pubblico: "Dal giorno in cui sono stato eletto Presidente della Camera ad oggi - dice Fini - non ho mai chiesto, né tanto meno ho mai usufruito di servizi diversi, e men che meno privilegiati e di favore", rispetto a quelli decisi autonomamente dalla Polizia.