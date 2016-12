Stato-mafia, Di Pietro: "Il Colle prima fa finta di nulla e poi briga per non conoscere fatti"

foto LaPresse 15:30 - Ancora un violento attacco di Antonio Di Pietro nei confronti del capo dello Stato. Il leader dell'Idv accusa Giorgio Napolitano che "prima fa finta di non vedere e poi briga per impedire di conoscere i fatti" sulla presunta trattativa Stato-mafia. Prima di lui, anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, portavoce dell'Idv, aveva duramente attaccato Napolitano. Il Colle replica: "Il Presidente della Repubblica è da sempre con i pm". - Ancora un violento attacco di Antonio Di Pietro nei confronti del capo dello Stato. Il leader dell'Idv accusa Giorgio Napolitano che "prima fa finta di non vedere e poi briga per impedire di conoscere i fatti" sulla presunta trattativa Stato-mafia. Prima di lui, anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, portavoce dell'Idv, aveva duramente attaccato Napolitano. Il Colle replica: "Il Presidente della Repubblica è da sempre con i pm".

"Ma alla fine dei conti cos'è che mi rimproverano questi saccenti e ben pagati moralisti di una stampa degna dell'Istituto Luce - attacca il presidente dell'Italia dei Valori - di oppormi al vergognoso complotto per isolare e delegittimare la procura di Palermo. Mi rimproverano di avere chiesto che, per scoprire la verità sul nido di serpi che nel '92 trattava con Riina e Provenzano, non si guardasse in faccia nessuno. E allora? Dov'è il delitto, l'irresponsabilità, la follia eversiva? Questi moralisti a comando pensano che se uno è stato vicepresidente del Senato bisogna trattarlo con i guanti e se non vuole rispondere ai magistrati bisogna inchinarsi e dire: 'Faremo come comanda sua eccellenza'".



"E ritengono che si debbano chiudere occhi, orecchie e bocca come le tre scimmiette, anche se un presidente della Repubblica prima fa finta di non vedere, e poi briga per impedire di conoscere i fatti, andando oltre i confini costituzionali del suo mandato. Tutti zitti e muti perché è così che si dimostra di 'portare rispetto'. Se è così, avessero almeno il coraggio di dirlo apertamente - sostiene Di Pietro - ma che sappiano che noi dell'Italia dei Valori questa logica non l'accetteremo mai".



"Continueremo a chiedere la verità a tutti i costi, checchè ne dicano le loro eccellenze, le caste, gli intoccabili, quelli che pensano che 'la legge è uguale per tutti, tranne che per loro'. E anche gli obbedienti giornalisti che gli fanno volentieri da megafono. Non siamo isolati. In un solo giorno di pieno agosto 43mila persone hanno firmato l'appello del Fatto Quotidiano affinché si faccia luce sulla trattativa Stato-mafia. Se si chiedesse ai cittadini cosa ne pensano di questa melmosa storia io non ho dubbi su quel che risponderebbe la stragrande maggioranza. Siamo in ottima compagnia. Molto migliore di quella di quei giornalisti che difendono la legalità a mezzo servizio e solo quando non tocca chi dicono loro".