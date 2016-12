foto LaPresse

- In questa fase travagliata "è doveroso che, nella vita pubblica, i cattolici siano sempre più numerosi e ben formati, come da tempo esortano Benedetto XVI e i vescovi italiani". Queste le parole del presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco. "La loro presenza - ha ricordato - non è codificata in formule specifiche, fatta salva la consapevolezza che sui principi di fondo non si può mercanteggiare".