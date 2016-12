foto SportMediaset 14:19 - La riforma della legge elettorale è un impegno inderogabile, basta rinvii. In un colloquio con l'Unità di ritorno dal suo soggiorno a Stromboli, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si dice "inquieto nel non vedere ancora vicine ad un approdo le discussioni su una nuova legge elettorale", in un dibattito che procede fra alti e bassi. - La riforma della legge elettorale è un impegno inderogabile, basta rinvii. In un colloquio con l'Unità di ritorno dal suo soggiorno a Stromboli, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si dice "inquieto nel non vedere ancora vicine ad un approdo le discussioni su una nuova legge elettorale", in un dibattito che procede fra alti e bassi.

Sulla riforma elettorale,il presidente della Repubblica nota che ''rimane ancora bloccato il progetto di sia pur delimitate modifiche costituzionali che era stato concordato prima di un' improvvisa virata sul tema così divisivo di un improvvisato cambiamento in senso presidenzialistico della Costituzione''.



Da qui l'intenzione di ''seguire più da vicino il processo che dovrebbe portare all'attuazione dell'impegno ormai inderogabile di non tornare alle urne con la legge elettorale del 2005''.



"Bene la schiarita tra governo e forze politiche

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano registra poi "con piacere" che "è avvenuta una schiarita nei rapporti tra governo e forze politiche in vista di un autunno che si preannuncia impegnativo".



Napolitano ha infine spiegato che cercherà ''di seguire più da vicino l'evolversi sia della tematica europea e della politica finanziaria ed economica, sia per l'appunto il processo che dovrebbe portare all'attuazione dell'impegno ormai inderogabile di non tornare alle urne con la legge elettorale del 2005''.