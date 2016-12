foto Ansa

01:02

- Per Umberto Bossi, "l'Europa ha fallito, perché non ha seguito il progetto secondo il quale doveva essere fatta dalle Regioni e non dagli Stati, pieni di debiti. Gli Stati l'hanno obbligata a coprire i loro crimini". Con queste parole, nel suo comizio a Calcio (Bergamo), ha introdotto il progetto dell'euroregione padana alpina. "In Svizzera mi sembra di essere a casa. Ho fatto un comizio a Locarno in dialetto", scherza il Senatur.