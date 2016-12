foto Ansa Correlati "Spread a 1200", tensione Monti-Pdl 19:14 - "Con la telefonata del premier Monti a Berlusconi per noi si è chiusa la vicenda". Lo ha affermato Angelino Alfano lasciando palazzo Chigi dopo aver incontrato Mario Monti. Così il segretario del Pdl chiude la polemica sullo spread innescata dall'intervista del premier al Wall Street Journal. In merito all'incontro di oggi Alfano ha spiegato: "Abbiamo ribadito con forza la nostra idea che tagliare il debito pubblico è una priorità per il Paese". - "Con la telefonata del premier Monti a Berlusconi per noi si è chiusa la vicenda". Lo ha affermato Angelino Alfano lasciando palazzo Chigi dopo aver incontrato Mario Monti. Così il segretario del Pdl chiude la polemica sullo spread innescata dall'intervista del premier al Wall Street Journal. In merito all'incontro di oggi Alfano ha spiegato: "Abbiamo ribadito con forza la nostra idea che tagliare il debito pubblico è una priorità per il Paese".

"Siamo gente seria e positiva, che pensa all'interesse del Paese - spiega Alfano - ieri Monti ha chiamato Berlusconi esprimendogli il suo rammarico: per noi lì si è chiusa la vicenda".



Sul fronte politico, il segretario del Pdl ha affrontato il tema della riduzione del debito e delle riforme. "Stiamo lavorando per un piano di riduzione del debito pubblico che avrà il suo epicento nel prossimo autunno. Perché faremo noi delle proposte, se non le farà il governo. Ma noi speriamo che le faccia il governo", ha affermato." Quindi, abbiamo degli obiettivi da centrare nel prossimo autunno: dall'elezione diretta del presidente della Repubblica alla riduzione del debito. Queste sono le priorità del Pdl", ha aggiunto Alfano.



''Ho illustrato la nostra proposta, che a settembre approfondiremo con un ulteriore studio'' ha detto, sottolineando come ci sia "stato grande interesse da parte del governo e di Monti".



"Credo che la questione più importante sia quella di fare come farebbe un buon padre di famiglia, che avendo più case e un po' di debiti vende una casa o valorizza una casa per togliere i debiti alla propria famiglia e consentire di investire sui figli e sulla loro formazione".



"Questo esempio - ha aggiunto - lo cito per dire che è esattamente questa la sfida che abbiamo davanti. Noi abbiamo un grande debito pubblico che ci appesantisce, che fa sì che il costo degli interessi renda più asfittica la nostra economia e tutto questo va risolto molto celermente e concretamente".



Monti apprezza le indicazioni del Pdl

"Il Governo condivide la finalità della proposta e ricorda che a tal fine nella legge di conversione del decreto per la revisione della spesa pubblica promulgato oggi dal presidente della Repubblica, sono previste diverse misure volte alla valorizzazione e successiva dismissione del patrimonio dello Stato sia degli immobili che delle partecipazioni pubbliche anche attraverso la creazione di specifici fondi presso la Cassa Depositi e Prestiti e l'Agenzia del Demanio".



Nel corso dell'incontro con Alfano, si legge in una nota, il presidente del Consiglio ha ascoltato con interesse l'illustrazione della proposta elaborata dal Pdl per un piano di dismissioni del patrimonio pubblico nell'obiettivo di ridurre in modo significativo il debito pubblico". Inoltre Monti e il ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, "hanno espresso il loro apprezzamento per la volonta' del Pdl di collaborare con il Governo per esaminare metodi e tempi del programma di dismissioni pubbliche, e si è convenuto di proseguire questo approfondimento comune".