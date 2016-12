Napolitano: "Dl e fiducie giustificate da crisi"

foto Ansa 17:48 - Il "frequente ricorso alla decretazione e alla fiducia" è "una prassi di antica data, su cui Napolitano ha espresso le sue preoccupazioni, tendendo a porvi freno". Lo afferma il Quirinale, che però aggiunge: "E' innegabile che nel corso dell'ultimo anno i due governi hanno dovuto affrontare emergenze e urgenze senza precedenti". Inoltre, si legge nella nota: "Rispettare tanto il ruolo del Parlamento, quanto l'assolvimento dei compiti propri del governo". - Il "frequente ricorso alla decretazione e alla fiducia" è "una prassi di antica data, su cui Napolitano ha espresso le sue preoccupazioni, tendendo a porvi freno". Lo afferma il Quirinale, che però aggiunge: "E' innegabile che nel corso dell'ultimo anno i due governi hanno dovuto affrontare emergenze e urgenze senza precedenti". Inoltre, si legge nella nota: "Rispettare tanto il ruolo del Parlamento, quanto l'assolvimento dei compiti propri del governo".

"E' altrettanto innegabile che la ripetuta sollecitazione del presidente ad approvare in Parlamento modifiche costituzionali e riforme regolamentari che garantissero un iter più certo e spedito dei disegni di legge ordinari - ribadisce -, non ha trovato riscontri in conseguenti iniziative e deliberazioni nelle due Camere, neppure nella presente legislatura, almeno fino a questo momento".



"C'è dunque materia per riflessioni critiche e per impegni concreti da parte sia di chi governa sia delle forze politiche, per assicurare tanto un pieno rispetto, e un libero svolgimento, del ruolo del Parlamento, quanto il tempestivo ed efficace assolvimento dei compiti propri dell'esecutivo". E' quanto legge nella nota del Quirinale, in merito alla promulgazione del decreto sulla cosiddetta spending review da parte del presidente della Repubblica.