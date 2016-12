foto Ansa

17:58

- "Il provvedimento sulle misure alternative alla detenzione, come la messa alla prova e i domiciliari, è stato calendarizzato in Aula per settembre". Lo ha annunciato il ministro della Giustizia, Paola Severino, nel corso della sua visita al carcere di Regina Coeli. "Questo vuol dire che avrà una forte accelerazione", ha aggiunto il Guardasigilli. "Spero poi - ha concluso - che al più presto il ddl possa andare avanti in Parlamento".