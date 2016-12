Parlamentari, da oggi scattano 27 giorni di ferie Malan (Pdl): lavoreremo via e-mail

foto Ansa 10:35 - La revisione della spesa pubblica ha toccato anche le ferie dei parlamentari. Quest'anno la loro pausa estiva tocca il "minimo storico": "solo" 27 giorni per i deputati, 29 per i senatori. Un bel taglio soprattutto per i primi che, nel non lontano 2006, facevano quasi il doppio, 47 giorni. La crisi impone una presenza e il premier ha annunciato che farà sei giorni di riposo. A Montecitorio reperibilità obbligatoria in caso la situazione precipiti. Rinviata a settembre la discussione sulla nuova legge elettorale. Il relatore Pdl, Lucio Malan, spiega a "Italia Oggi": "Non è vero che andiamo in vacanza, lavoreremo al testo-base tutto agosto, con le e-mail si può" - La revisione della spesa pubblica ha toccato anche le ferie dei parlamentari. Quest'anno la loro pausa estiva tocca il "minimo storico": "solo" 27 giorni per i deputati, 29 per i senatori. Un bel taglio soprattutto per i primi che, nel non lontano 2006, facevano quasi il doppio, 47 giorni. La crisi impone una presenza e il premier ha annunciato che farà sei giorni di riposo. A Montecitorio reperibilità obbligatoria in caso la situazione precipiti. Rinviata a settembre la discussione sulla nuova legge elettorale. Il relatore Pdl, Lucio Malan, spiega a "Italia Oggi": "Non è vero che andiamo in vacanza, lavoreremo al testo-base tutto agosto, con le e-mail si può"

Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha riferito che tutti i gruppi parlamentari si sono detti disponibili a dare una reperibilità di 24 ore nel caso fossero necessari provvedimenti d'urgenza per arginare le criticità dei mercati finanziari. Il che significa che è preferibile per gli onorevoli evitare viaggi all'estero. In preallerta, vista la situazione economica che potrebbe richiedere la votazione di provvedimenti economici d'urgenza, anche il Senato. Il presidente Renato Schifani ha avvertito che l'aula potrà essere convocata in qualsiasi momento.



Dal 2006 alla Camera giorni dimezzati

A Montecitorio, i giorni di ferie sono andati via via riducendosi dai 47 del 2006, 38 del 2007 e 2008, 40 del 2009, 33 del 2010, 31 del 2011, ai 27 di oggi.



Vacanze in austerity

Il governo dei professori nato all'insegna della moderazione e della misura ha contagiato anche le ferie dei politici. Il premier Mario Monti dà il buon esempio con sei giorni sul Lago Maggiore. Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, non si allontana dalla sua regione, l'Emilia Romagna. Silvio Berlusconi resta fedele alla sua villa a Porto Rotondo, in Sardegna. Il ministro Corrado Passera resterà vicino a Roma, sulla spiagga di Sabaudia. Il leader dell'IdV, Antonio Di Pietro, tornerà al paesello, a Montenero di Bisaccia, in Molise. Il segretario dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, sul Gargano. Tra i pochi che si recheranno all'estero, Walter Veltroni, che si concederà un viaggio a New York.