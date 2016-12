foto Da video

- Mario Monti ha chiarito in una telefonata con Silvio Berlusconi le sue affermazioni contenute in un'intervista al Wall Street Journal. Il premier è "dispiaciuto che una banale e astratta estrapolazione di tendenza di valori dello spread contenuta in un colloquio di ampio respiro con il WSJ, sia stata colta come una considerazione di carattere politico, il che non rientrava per nulla nelle sue intenzioni". Lo rende noto Palazzo Chigi.