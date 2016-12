foto LaPresse Correlati Spread, Monti contro Berlusconi

L'ira del Pdl: da Gasparri ad Alfano, tutti contro il premier 16:01 - La Camera ha dato il via libera definitivo al decreto legge sulla spending review con 371 voti favorevoli, 86 "no" e 22 astensioni. Presenti in 479, i votanti sono stati 457. Il testo diventa quindi legge. - La Camera ha dato il via libera definitivo al decreto legge sulla spending review con 371 voti favorevoli, 86 "no" e 22 astensioni. Presenti in 479, i votanti sono stati 457. Il testo diventa quindi legge.

Arriva così al suo traguardo anche nell'Aula di Montecitorio il decreto legge sulla revisione di spesa: il testo è stato approvato senza modifiche rispetto alla versione passata a Palazzo Madama. Tra le principali novità introdotte durante l'esame parlamentare, le tasse universitarie più alte per i fuoricorso, compensate dal blocco delle tasse per i meno abbienti fino al 2016; l'addizionale Irpef più alta per le Regioni in deficit sanitario; il tetto a 300mila euro per gli stipendi dei manager. Arrivano 800 milioni per i comuni e l'austerity fa il suo ingresso anche in Bankitalia.



TASSE FUORI CORSO

Salgono le tasse per gli studenti fuori corso. Con redditi familiari fino a 90mila euro, la maggiorazione non può superare il 25%, per quelli compresi tra i 90mila e i 150mila euro, l'aumento non può andare oltre il 50%. Raddoppio per quelli che hanno un reddito familiare superiore ai 150mila euro. Si terrà conto della specifica condizione degli studenti lavoratori. Gli introiti saranno destinati, per il 50%, alle borse di studio e per il resto a interventi di sostegno a servizi abitativi, di orientamento, di ristorazione e di assistenza.



BLOCCO TASSE UNIVERSITA' MENO ABBIENTI

Non ci sarà alcun aumento delle rette, fino al 2016, per gli studenti in regola con gli esami e che hanno un reddito familiare fino a 40mila euro.



ADDIZIONALE IRPEF

Sarà più cara dal 2013 per le otto regioni italiane in deficit sanitario (Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), l'aliquota massima sale dallo 0,5% all'1,1%.



COMUNI

Arrivano 800 milioni per i Comuni. Una parte, pari a 300 milioni, saranno prelevati dal fondo per i comuni virtuosi; gli altri 500 milioni arriveranno dal fondo per i rimborsi fiscali destinati alle aziende.



FARMACI

Resta l'obbligo per il medico di indicare il principio attivo nella ricetta, ma avrà anche la facoltà di indicare il nome del farmaco, motivando la scelta. La scelta sarà vincolante per il farmacista.



STIPENDI MANAGER

Il compenso di manager e dirigenti delle aziende partecipate dello Stato, non quotate, non potrà superare i 300mila euro. La norma si applica anche alla Rai, dal prossimo Cda.



PROVINCE

Niente accorpamento ma riordino per le province. Restano invariati i criteri minimi: dimensione territoriale non inferiore a 2.500 chilometri quadrati e popolazione residente non inferiore a 350mila abitanti.



AUSTERITY BANKITALIA

L'austerity arriva anche a Palazzo Koch. Buoni pasto da 7 euro, dal 1 ottobre, e stop alle consulenze esterne ai dipendenti in pensione. Non saranno piu' retribuite ferie, permessi e riposi non fruiti. Taglio del 50% alla spesa per il noleggio delle auto blu e per i buoni taxi rispetto al 2011.



TERREMOTO EMILIA

Arrivano 6 miliardi destinati a imprese e cittadini. I Comuni e il commissario regionale potranno fare assunzioni a tempo determinato per affrontare l'emergenza.



RICERCA

Salta il taglio previsto di 30 milioni ai fondi per la ricerca.



INTERCETTAZIONI

Sale a 25 milioni il taglio delle risorse destinate alle intercettazioni telefoniche.



PENSIONI PROFESSORI

Gli insegnanti che avranno maturato i requisiti entro il 31 agosto prossimo potranno andare in pensione con le vecchie regole, se rientrano nella categoria docenti in esubero.



SCIOPERI SERVIZI PUBBLICI

Raddoppiano, con l'adeguamento da lira a euro, le sanzioni previste dalla commissione di garanzia sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali.



INDENNITA' PROFESSORI UNIVERSITA'

I professori universitari che rientrano in ruolo dopo un incarico diverso non potranno cumulare le indennità allo stipendio.



CINEMA

Niente tagli per il Centro sperimentale di cinematografia, per l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e per la Cineteca nazionale.



TAGLI MINISTERI

Sei mesi in più per la riduzione del personale dei ministeri dell'Interno e degli Esteri.



PREFETTURE

Salgono al 20% i risparmi che dovranno arrivare dalla trasformazione delle prefetture da ufficio territoriale del governo a ufficio territoriale dello Stato.



DISMISSIONE SOCIETA' IN HOUSE

Lo scioglimento o la cessione delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni non saranno più automatici laddove non sarà possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato.



AGENZIE ENTI LOCALI

Salta l'obbligo per Regioni, Province e Comuni di sopprimere o accorpare i propri enti e agenzie, ma devono ottenere un risparmio del 20% per la loro gestione.