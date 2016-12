foto Infophoto Correlati Spread, Monti contro Berlusconi

Dietro i nervi tedeschi su Monti 23:00 - Le parole di - Le parole di Monti su un'ipotesi di spread alle stelle se oggi al governo ci fosse Berlusconi hanno scatenato una vera e propria tempesta tra gli esponenti del Pdl. Per il segretario del partito, Alfano, sono "parole politicamente insensate". Gasparri replica: "Sia più rispettoso". Brunetta commenta ironico: "Ha preso un colpo di sole". E intanto a Montecitorio il governo va sotto nel voto alla spending review su un ordine del giorno a firma Pdl.

Il documento, presentato da Alfredo Mantovano nel corso dell'esame del decreto legge, riguardava un fondo sulla sicurezza. Il parere del governo era contrario ma l'Aula ha approvato il testo. L'incidente, per l'esecutivo, arriva dunque subito dopo la diffusione dei contenuti della contestatissima intervista.



Alfano: "Parole Monti politicamente insensate"

"Le parole del presidente del Consiglio, Mario Monti, sono politicamente insensate e scientificamente inspiegabili per un economista come lui: un'ipotetica della irrealtà che sorregge un giudizio politico irreale. Tutto questo per noi è inaccettabile. Se ci riesce, provi al piu" presto a spiegarsi". Sono le dure parole del segretario politico del Pdl, Angelino Alfano.



Casini: "Considerazioni di buon senso"

"Mi sembra che non sia una polemica da parte del presidente del Consiglio ma una constatazione di buon senso di cui tutti gli italiani sono pienamente consapevoli". Così il leader dell'Udc, Pierferdinando Casini. "Non mi sembra - ha sottolineato Casini - ci sia niente da chiarire, Monti ha detto una cosa che tutti sanno. D'altronde lo stesso Berlusconi si è dimesso perché era incapace di fronteggiare la situazione che avrebbe di lì a poco travolto il nostro Paese".



Gasparri: "Il premier ci rispetti"

"Sarebbe bene che, mentre il Parlamento vota fiducie a raffica, il comportamento di Monti fosse più equilibrato e rispettoso. Ci si potrebbe anche stufare, prima o poi": così il presidente del Pdl al Senato Maurizio Gasparri ha replicato all'intervista del premier al Wsj.



Brunetta: "Che colpo di sole"

"Mi rifiuto di credere che quella di Monti al Wall Street Journal sia una vera intervista: preferisco pensare a un colpo di sole, non si sa di chi". Renato Brunetta ha commentato "con divertito stupore" la tesi del premier sullo spettro spread con Berlusconi. "Da professore a professore, chiedo - aggiunge l'ex ministro - al premier Monti il metodo della sua proiezione, sempre che sia vera: lineare, esponenziale, logaritmica, spannometrica, metaforica, metadentrica, napolitana. Siccome non ci sembra una cosa seria, pensiamo senza ironia che sia frutto di un altro malinteso, dopo quello di ieri con Der Spiegel".



"Per la storia, invece - riprende -, basti ricordare che con il governo Berlusconi sono state varate manovre per 265 miliardi, rispetto ai 65 miliardi del governo Monti, e che l'unica riforma che l'esecutivo tecnico ha fatto è l'ultimo miglio di quella delle pensioni, con la polpetta avvelenata degli esodati, mentre l'altra, quella del mercato del lavoro, è stata giudicata male sia dagli investitori sia dalla stampa anglosassone".



Maroni: "Più spot che spread"

Nella bufera contro le parole di Monti si inserisce anche il segretario della Lega Roberto Maroni, che interviene così: "Lo spread a 1.200? Mi sembra un po' esagerato: più che uno spread mi sembra uno spot".



Di Pietro: "Con Berlusconi saremmo già falliti"

Va ben oltre le peggiori previsioni del premier il leader dell'Idv Antonio Di Pietro, che a fronte dell'eventualità di uno spread a 1.200 ribatte: "Con Berlusconi al governo non staremmo neanche a parlarne, saremmo già falliti. E questo perché il Cavaliere non pensava a salvare il Paese ma se stesso dalla patrie galere e le sue aziende dai problemi economici".





Leggi gli altri commenti