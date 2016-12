foto Ap/Lapresse

13:50

- "La concertazione è stata una pratica utilizzata in modo troppo esteso in passato": ne è convinto il premier, Mario Monti, che lo ha riferito al Wall Street Journal rispondendo alla richiesta di un commento sul frequente ricorso dei governi italiani al negoziato con Confindustria e sindacati. "La concertazione - ha aggiunto - è come il dentifricio: se non lo chiudi, finisce tutto fuori".