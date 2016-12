Dietro i nervi tesi dei tedeschi su Monti

Crescono i parititi anti-europeisti

Poiché le fibrillazioni dei partiti non esistono solo in Italia, bisogna partire dalle difficoltà interne della cancelliera e del suo alleato storico bavarese, la Csu, che per la prima volta dopo la guerra si trova a vedere messa in discussione la propria leadership (se non proprio elettoralmente, almeno politicamente) da un partito anti-europeista: il Freie Wähler, letteralmente "Liberi elettori". Questo spiega le sparate del segretario della Csu Alexander Dobrindt ("Noi tedeschi non abrogheremo la nostra democrazia per pagare i debiti degli italiani) che ha una seria concorrenza che drena il suo elettorato: Il Freie Wähler ha già ottenuto il 10% dei voti alle ultime elezioni bavarese e punta al 5% sufficiente ad entrare in parlamento alle prossime nazionali.

Ciò che preoccupa Angela Merkel è che i voti erosi dai "Liberi elettori" possano constringerla per restare in sella a un ritorno alla Grande Coalizione con i socialdemocratici dell'Spd che invece hanno una posizione più morbida sugli eurobond.



La battaglia sul memurandum del fondo anti-spread

Le risposte durissime all'intervista di Mario Monti vanno lette anche alla luce della durissima battaglia che si sta tenendo all'ombra della Bce sulle condizioni da imporre (o da non imporre) ai Paesi che chiederanno l'attivazione dello scudo anti-spread. E' vero che il vertice di giugno aveva segnato un punto a favore della linea Monti/Rajoy, che prevede una forma di memorandum light con una dichiarazione esplicita dei governi delle riforme da intraprendere. Ma è anche vero che i nordici non hanno mai considerato chiusa la partita e, riporta L'Unità, tra i palazzi di Bruxelles è in corso una vera e propria lotta sul grado di coercizione da applicare al memorandum.

Ultimo punto le pressioni americane sul governo tedesco. E' noto che Obama considera la Germania il principale freno nell'eurozona all'uscita dalla crisi e, quindi, del rallentamento dei consumi anche americani. Obama deve fronteggiare elezioni difficili e ha bisogno come il pane del traino dell'export. Non a caso ha mandato in missione il suo numero 2 Geithner dal ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schäuble, "disturbandolo" nelle sue vacanze sull'esclusiva isola di Sylt, per convincere il governo tedesco ad essere più generoso nell'aiutare i partner in difficoltà.Tutte queste ragioni spiegano perché la Germania ha accolto col bazooka l'intervista di Monti, approfittando della classica buccia di banana del nostro premier sui parlamenti. Oggi, nessuno nel governo della Cancelliera Merkel, può permettersi di farsi dettare nemmeno una riga della propria agenda dall'estero. Figurarsi da un italiano.