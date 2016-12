Spending review, governo chiede fiducia

foto Twitter 00:01 - Il governo ha posto la fiducia sul decreto della spending review, come ha annunciato a Montecitorio il ministro dell'Economia Vittorio Grilli. Conclusa giovedì la discussione generale, la Camera ha ripreso l'esame del testo. Il decreto è arrivato in Aula senza aver subito modifiche rispetto alla versione passata con la fiducia a Palazzo Madama il 31 luglio. Previsto per oggi il voto finale sul provvedimento. - Il governo ha posto la fiducia sul decreto della spending review, come ha annunciato a Montecitorio il ministro dell'Economia Vittorio Grilli. Conclusa giovedì la discussione generale, la Camera ha ripreso l'esame del testo. Il decreto è arrivato in Aula senza aver subito modifiche rispetto alla versione passata con la fiducia a Palazzo Madama il 31 luglio. Previsto per oggi il voto finale sul provvedimento.

Gli emendamenti al dl presentati dai gruppi e dai singoli parlamentari per l'Aula di Montecitorio sono circa 160, ma il governo, rappresentato in aula dal ministro dell'economia, Vittorio Grilli, ha posto la questione di fiducia a inizio seduta.



La Camera voterà la fiducia posta dal governo al decreto spending review martedì alle 11, mentre il voto finale è previsto intorno alle 15.45. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.



"Ennesima fiducia", critiche al governo

Critiche al governo per "l'ennesima questione di fiducia" sono stati espressi da Lega e Idv. Il Carroccio parla di "compressione della democrazia", mentre l'Italia dei valori considera la fiducia chiesta dall'esecutivo "l'ennesimo bavaglio all'opposizione che voleva solo discutere di tre emendamenti".