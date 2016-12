foto LaPresse Correlati Monti: "Alla Germania chiediamo sostegno morale"

L'Italia ce la può fare, ma solo con un nuovo patto sociale. Basta con "la stupida e costosa" posizione anticoncertazione del governo. Meglio puntare sulla leva della crescita, tagliando le tasse e agendo sulla produzione. E' la ricetta che il segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, indica per uscire dalla crisi senza diventare "sudditi dell'Europa", come sostiene il sottosegretario Antonio Catricalà in un'intervista al "Corriere della Sera".

Parlando con l'Adnkronos, Bonanni dice: "Ce la faremo se ci diamo da fare e se l'Europa non ci è ostile, perché se scivola l'Italia, che non è un'economia secondaria, si trascina l'Europa". Ma serve, continua il numero uno della Cisl, "una svolta che attendiamo da due decenni". Bonanni quindi, chiamando in causa direttamente il premier Mario Monti, attacca: "Bisogna superare la stupida e costosa posizione anti concertazione, per arrivare a un patto sociale che definisca il perimetro degli impegni: chi fa cosa, chi garantisce su cosa e cosa ognuno fa per arrivare a un risultato di svolta".



Nel merito, guardando alle azioni che vanno messe in campo, il leader della Cisl è convinto che "l'unica misura possibile in Italia sia usare la leva della crescita" e che il governo "deve convincersi che solo questa possa essere la strategia che ci dà prospettive". Lo chiede il sindacato, aggiunge Bonanni, "ma anche il Fondo monetario internazionale e lo sostengono economisti Premi Nobel. Non si capisce perché non diventi una strategia puntuale e forte". Agire sulla crescita, spiega ancora il numero uno del sindacato di via Po, significa "tagliare le tasse e agire su tutti i fattori che oggi non sono in linea con le esigenze degli investitori nella produzione di beni e non del gioco a somma sempre negativa della finanza e del credito".



Ma, insiste Bonanni, "sia chiaro: per ottenere risultati bisogna mobilitarci tutti insieme. Non si hanno risultati importanti senza collaborazione fra istituzioni locali e centrali e le parti sociali".



Per questo, quello del leader della Cisl diventa un vero e proprio appello: "chiedo al governo di aprire questa fase e agli imprenditori di stringere un'alleanza di coloro che vivono di ciò che producono, per sconfiggere definitivamente quella parte che oggi ha un potere superiore a chi produce e che spesso gestisce in modo distorto la spesa pubblica".



L'Italia e gli italiani, conclude, "devono fare la loro parte per se stessi. Bisogna creare un clima adatto a che ciascuno collabori con l'altro, al di là di ogni stupida tentazione dirigista. Serve una svolta che aspettiamo da due decenni".