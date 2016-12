foto LaPresse Correlati Province, che passione!

Spending review, l'obiettivo del ministro Patroni Griffi 12:11 - Le Province si dimezzeranno. La conferma arriva dal ministro della Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi. "Quando si è partiti con la riduzione - spiega a Tgcom24 - improvvisamente molti sono diventati quelli a favore dell'abolizione totale, forse perché si è capito che facevamo sul serio. Non si tratta di un'abolizione, bensì di una razionalizzazione per evitare una duplicazione di compiti tra Comuni e Regioni".

Niente accorpamento, aggiunge, per evitare che si creino Province di serie A e di serie B. Mentre viene confermato che saranno introdotte le Città metropolitane.



"Abbiamo tolto la parola accorpamento - precisa -, non per attenuare l'effetto della riforma, ma per evitare che si creassero province di serie A da salvare e di serie B da abolire. Io non credo che mezza Italia ce l'abbia con me perché le popolazioni sul territorio sono più avanti di noi tutti e i territori sapranno cogliere la sfida per ammodernare il sistema di governo".



"Più che le Province come micro feudi, direi che ci sono troppi piccoli centri di potere che impediscono la realizzazione di un sistema riformatore di grande portata. Un micro feudo è quello di un amministratore che con fantasia apprezzabile si inventa un emendamento per sottrarre il territorio a un processo riformatore. Qualche presidente di Regione ha letto troppi giornali e non il testo di legge, minacciando così di non attuare nulla. Di fatto la Costituzione non dà una competenza delle Regioni in materia di enti locali, quindi non si è scaricato nulla sulle Regioni".