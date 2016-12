Roma, morto ex assessore Nicolini

foto Dal suo blog ufficiale 12:32 - E' morto all'età di 70 anni Renato Nicolini, ex assessore alla Cultura del Comune di Roma dal 1976 al 1985 sotto giunte di centrosinistra. Nicolini era noto soprattutto per essere stato l'ideatore dell'Estate Romana. - E' morto all'età di 70 anni Renato Nicolini, ex assessore alla Cultura del Comune di Roma dal 1976 al 1985 sotto giunte di centrosinistra. Nicolini era noto soprattutto per essere stato l'ideatore dell'Estate Romana.

Era il 1977 quando un giovane assessore della giunta guidata Giulio Carlo Argan realizzò quello che sentiva come un intimo bisogno: riportare i romani per le strade nelle lunghe notti estive. Ma alla base c'era anche un'intuizione destinata a fare scuola: riportando la vita nelle strade, ricreando il tessuto sociale di una città, si sarebbe arginata anche la violenza dilagante e l'emarginazione delle periferie.



Una rivoluzione, considerato che rassegne cinematografiche e teatrali, letture pubbliche di poesie, erano considerate forme di intrattenimento ad appannaggio della media e alta borghesia. Nel progetto di Nicolini, con un mix di musica popolare e avanguardia, teatro di strada e balletto, maratone di film popolari e d'autore (celebre la serata con la proiezione su tre schermi affiancati del Napoleon di Abel Gance), si giocava sulla contaminazione tra cultura "alta" e cultura "bassa". Una contaminazione di generi che portò al formarsi di platee composte da studenti e operai, da residenti del centro storico e delle borgate. E' la cultura detta dell'Effimero che si accende con le immagini di Senso, film di Luchino Visconti, proiettate sul grande schermo della Basilica di Massenzio che da quel 25 agosto 1977 sarebbe diventata il tempio dell'Estate Romana e della cultura nella Capitale.



Laureato in Architettura, Renato Nicolini è stato anche deputato, eletto tre volte in Parlamento: nel 1983 e nel 1987 per il Pci, Partito Comunista italiano, e nel 1992 per il Pds, Partito Democratico della Sinistra.



Non riuscì invece nel 1993 nella sua corsa al Campidoglio, quando si presento' candidato a sindaco di Roma per il Prc, la Rifondazione comunista voluta da Fausto Bertinotti, ma si fermò a quota 8% nei consensi elettorali, stretto nella morsa tra Francesco Rutelli che poi fu eletto primo cittadino e il suo principale oppositore Gianfranco Fini.



L'impegno politico, invece, è proseguito soprattutto in difesa della cultura. L'ultima battaglia è stata per il Centro Sperimentale di Cinematografia, per la Cineteca Nazionale e per la Discoteca di Stato "minacciate", come ha scritto sul suo profilo Facebook il 28 luglio, "dalle cieche forbici di Bondi e Monti".



Fra gli incarichi culturali, ebbe la vicepresidenza del "Festival dei Due Mondi" di Spoleto e la direzione del Teatro Stabile dell'Aquila.