foto Ufficio stampa 11:05 - Sono 206 chilometri di autostrada 'lunghi' e controversi: se ne discute da 40 anni, tra mille polemiche e un continuo susseguirsi di ipotesi sul tracciato. La prima volta che si parlò della realizzazione del collegamento autostradale A12 fra Livorno e Civitavecchia, la cosiddetta Tirrenica, era il 1968. Ora il Cipe ha approvato il progetto definitivo dei lotti 2, 3, 5A, 6B. Non a tutti piace: ad esempio a Capalbio ci si prepara alla "disobbedienza civile" - Sono 206 chilometri di autostrada 'lunghi' e controversi: se ne discute da 40 anni, tra mille polemiche e un continuo susseguirsi di ipotesi sul tracciato. La prima volta che si parlò della realizzazione del collegamento autostradale A12 fra Livorno e Civitavecchia, la cosiddetta Tirrenica, era il 1968. Ora il Cipe ha approvato il progetto definitivo dei lotti 2, 3, 5A, 6B. Non a tutti piace: ad esempio a Capalbio ci si prepara alla "disobbedienza civile"

I costi

Il costo dei 148 chilometri relativi è di 1,3 miliardi di euro, a fronte di una spesa complessiva per l'intera opera pari a 2 miliardi di euro. La realizzazione, in project financing, è a carico della concessionaria Sat (Società autostrada Tirrenica), che gestirà l'autostrada in concessione fino al 2046.



Le polemiche: esenzioni o turismo di massa

L'ultimo tracciato prevede un adeguamento della Variante Aurelia nel tratto 'nord' da Rosignano (Livorno) a Grosseto e dell'Aurelia nel tratto 'sud' da Grosseto a Civitavecchia (Roma). Il progetto ha sollevato le polemiche degli enti locali. Gli abitanti dei comuni della zona hanno alzato gli scudi all'idea di dover pagare un pedaggio per gli spostamenti quotidiani. Oltre a ciò c'è il timore che il traffico non solo 'locale' ma dei tanti vacanzieri estivi si concentri sulla viabilita' ordinaria, con inevitabili ingorghi e code.



Ecco che, come condizione per la realizzazione dell'autostrada, la stessa Regione si e' spesa per ottenere che una serie di categorie vengano esentate dal pedaggio.



Vip e non solo: la battaglia annunciata

In zona la mobilitazione è già iniziata. A partire da ambientalisti e comitati locali che parlando di una battaglia contro la nuova Tav. A storcere il naso anche i vip, a partire da Giuliano Amato che ha una casa in zona. "Sarebbe come far passare un'autostrada sui lungarni a Firenze" ha detto qualche tempo fa. Nicola Caracciolo, vice-presidente di Italia Nostra e casa a Capalbio: "Scenderemo in piazza e siamo pronti ad azioni forti di disobbedienza civile, come ai tempi del nucleare.