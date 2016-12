foto LaPresse 10:14 - Per sopravvivere devono avere una popolazione di 350mila abitanti e un'estensione di 2.500 chilometri (così dice la spending review). E così, per non scomparire, molte Province alle quali manca poco per arrivare alla soglia fatidica hanno dato il via a una sorta di "calciomercato" per annettersi, in extremis, territori e centri abitati. Dall'Umbria alla Campania, dal Veneto alla Toscana, si scatenano le ipotesi di scambio territori per non morire. - Per sopravvivere devono avere una popolazione di 350mila abitanti e un'estensione di 2.500 chilometri (così dice la spending review). E così, per non scomparire, molte Province alle quali manca poco per arrivare alla soglia fatidica hanno dato il via a una sorta di "calciomercato" per annettersi, in extremis, territori e centri abitati. Dall'Umbria alla Campania, dal Veneto alla Toscana, si scatenano le ipotesi di scambio territori per non morire.

Umbria

Il "Corriere della Sera" ha raccolto i casi più significativi di questo singolare risiko all'italiana per non perdere il proprio ruolo. E ha scoperto che i più agguerriti nella lotta per la sopravvivenza sono a Terni. Dove il presidente della Provincia Feliciano Polli sta facendo di tutto per "annettersi" qualche Comune dei territori vicini in modo da far quadrare i conti. Ci avevano già provato, quelli di Terni, con la regola del minimo di due Province a Regione, che sarebbe bastata. Ma non ce l'hanno fatta. E allora, per non sparire, tentano la carta delle annessioni: pare che basterebbe convincere la linea di confine di Perugia a passare con loro per vincere la battaglia dei numeri fissati dalla spending review.



Campania

Un preciso piano di espansione ha messo in campo anche la Provincia di Benevento, che punta a Cervinara, sotto Avellino, e a San Polito Sannitico (Caserta). Qui però c'è il problema che sia Avellino sia Caserta si salverebbero per un pelo: dovrebbe essere Napoli dunque a cedere qualcosa per riequilibrare le sorti del risiko campano.



Insomma, i giochi sono aperti per sfuggire ai tagli decisi dal governo. E la ragione accampata dai difensori del sistema Provincia sono che proprio in questo grado di amministrazione "c'è la parte più attiva del Paese".



Veneto

Le manovre di redistribuzione territoriale coinvolgono anche il Veneto. Dove il leghista Leonardo Muraro sta facendo di tutto per salvare la sua Treviso: le mancano solo 23 chilometri quadrati per raggiungere la fatidica soglia, e così la sua campagna acquisti si rivolge alla più ricca Venezia. "In quello scatolone della 'città metropolitana' (la Laguna lascerà infatti il suo status di Provincia) non ci vuole stare nessuno - assicura Muraro -. E allora io, da sincero autonomista, sono pronto ad accogliere a braccia aperte chi vuole venire da noi". Nulla però trapela a proposito delle località che starebbero partecipando alla trattativa. Se si facessero i nomi dei centri interessati, riprende Muraro, "si bloccherebbe tutto".



Lazio e Toscana

Nessun segreto a Latina invece, dove si punta apertamente alle romane Anzio e Nettuno, che si unirebbero ad altre tre località da togliere a Frosinone. Si arriverebbe a 2.506 chilometri e quindi la Provincia non correrebbe più rischi. Trapani tenta nel frattempo di annettersi Menfi (Agrigento) in cambio di "un assessorato". Non si sottrae alla battaglia per non sparire neanche la Toscana, dove Arezzo punta sul fatto che la soglia dei 350mila abitanti è stata superata e che i dati sui quali si basa il governo per il suo territorio sono relativi a un censimento di undici anni fa.



Riordino e territorio

D'altra parte, da qualche tempo il decreto sulla spending review è stato corretto e per le Province non parla più di soppressione ma di riordino, che passa proprio dall'operazione di ritracciare tutti i confini. Le campagne acquisti che si stanno delineando potrebbero dunque essere accolte nelle proposte che le Regioni sono chiamate a presentare a Palazzo Chigi. E così, alla fine, potrebbero sopravvivere molte più Province rispetto a quanto era stato programmato.