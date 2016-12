Di Pietro: "Primarie? Io candidato premier"

"Sono il candidato premier di una coalizione di riformisti di centrosinistra che proponga un programma di legalità, solidarietà e sviluppo per costruire un'alternativa alle destre riformiste e al governo Monti", continua Di Pietro.

"Se ci vogliono stare Bersani, Vendola e compagnia bella bene, ma Idv va avanti puntando non sulle parole ma sui fatti. La differenza tra noi e quella finta coalizione di centrosinistra è che noi facciamo mentre loro alle parole non fanno seguire i fatti". Il leader dell'Idv è un fiume in piena. "Oggi il centrosinistra porta avanti politiche del tutto illiberali, che non difendono la gente e la legalità: il voto di fiducia che daranno sulla spending review ne è la conferma".