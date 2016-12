foto LaPresse

- Il Ministro Clini, in accordo con il Ministro Passera, non presenterà al Consiglio dei ministri di domani un decreto legge per Taranto, ma riferirà della richiesta di un provvedimento legislativo urgente avanzata dai rappresentati degli Enti locali e dai parlamentari pugliesi. Lo si è appreso a margine degli incontri in corso a Bari.