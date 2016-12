Monti avverte Berlino: "Con lo spread alto il prossimo governo italiano sarà anteuropeista"

foto Ansa Correlati Lotta allo spread, Monti oggi a Madrid

La Bundesbank cerca di frenare Draghi

10:56 - "Lo spread alto non porta a buone politiche e a riforme economiche ma all'esatto opposto, perché posso assicurare che se lo spread rimarrà alto per qualche tempo, andrà al potere in Italia un governo non europeista, antieuro e non favorevole alla disciplina di bilancio". E' il monito che arriva da Mario Monti, nel corso del seminario organizzato dalla confindustria finlandese.

Le parole di Monti sono state pronunciate nel corso di un seminario organizzato dalla Confindustria finlandese a Helsinki. Il premier ha parlato in inglese. Successivamente, con i giornalisti italiani, ha aggiunto: "Il problema dello spread va preso in considerazione non nella prospettiva italiana, ma europea. C'è una tesi per cui i tassi di interessi alti costringono alle riforme e dunque sarebbero una buona cosa. In passato questo è stato in parte vero, ma oggi per valutare le riforme che uno fa ci sono strumenti migliori, come ad esempio le valutazioni della Commissione europea".



Parole che sembrano rispondere indirettamente anche alle osservazione fatte recentemente dal presidente della Bundesbank, Jens Weidmann. "Se i Paesi che stanno facendo, a giudizio di Bruxelles, quello che devono fare e non vedono riconosciuto questo a livello di spread - ha proseguito Monti - allora c'è un problema perché agli occhi dei cittadini vengono messe in dubbio la bontà delle politiche economiche del governo e la bontà del progetto europeo".



"Su eurobond c'è l'accordo con la Merkel"

"Credo sia importante non creare inutili conflitti fra leader politici e per questo ripeto che l'Italia è fortemente in favore degli eurobond, ma allo stesso tempo il governo ritiene che questo passo possa essere fatto solo dopo che altri passi siano fatti". Così il premier Mario Monti da Helsinki, dopo aver detto di essere "molto d'accordo" con Agela Merkel sulla necessità che prima di varare gli eurobond sia necessario procedere sulla strada di una più stretta "mutualizzazione" della politica europea.