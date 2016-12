Lotta allo spread, Monti oggi a Madrid

foto Ansa Correlati Hollande-Monti: "Insieme contro la crisi"

L'incontro con il premier finlandese

07:26 - Dopo l'incontro di ieri a Helsinki con il premier finlandese, dove Mario Monti ha spinto per un'azione congiunta di Efsf, Esm e Bce, oggi il presidente del Consiglio sarà a Madrid. Attesa per il board della Bce, con Draghi che affronterà il "nein" della Bundesbank, che ieri ha sottolineato la necessità che la Banca centrale europea rispetti i limiti del proprio mandato.

Braccio di ferro Bundesbank-Draghi

Mentre la Bundesbank continua a frenare sugli interventi dell'Eurotower, il presidente della Bce, Mario Draghi, incassa l'appoggio degli Stati Uniti e il Fondo Monetario Internazionale. La Casa Bianca aumenta il pressing per un intervento risolutivo: proprio il presidente Barack Obama, in una telefonata con il presidente francese Francois Hollande, ha dato il "benvenuto alle recenti dichiarazioni della Bce e dei leader dell'area euro sulla necessità di fare il necessario per preservare l'area euro". Obama ha anche "incoraggiato i loro sforzi a un'azione decisa" afferma la Casa Bianca.



Gelando le aspettative sul consiglio Bce di oggi, il presidente della Bundesbank Jens Weidmann, in un'intervista di fine giugno ma pubblicata solo ieri, è stato netto nel ribadire che la Bce non deve "oltrepassi il proprio mandato". La 'Buba "si batterà con tutte le sue risorse" per evitare "una strumentalizzazione in funzione di obiettivi di politica fiscale", dice Weidmann che avrebbe già incontrato Draghi in un colloquio privato.



Monti e l'azione congiunta anti-spread

Il compromesso alla Bce potrebbe essere un'azione congiunta della stessa Bce con i fondi di salvataggio Ue Esm-Efsf per raffreddare gli spread, ipotesi spinta dal premier Mario Monti, che ha spiegato che all'Italia, che al momento non ha intenzione di attivare i meccanismi anti-spread europei, gli "aiuti potrebbero essere necessari, forse in relazione alla lentezza con la quale i mercati comprendono gli sforzi compiuti e i risultati raggiunti". E ha auspicato "a tempo debito", che possa arrivare la licenza bancaria all'Esm.



Lo scontro sulle misure da adottare potrebbe portare, alla riunione prevista per oggi del board della Bce, a misure in grado di raffreddare gli spread, ma difficilmente al "game-changer", la svolta in grado di cambiare il corso degli eventi, auspicata dagli Usa e dall'asse Roma-Parigi. I mercati lo sanno e le borse sono rimaste prudenti.