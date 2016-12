"Non vogliamo morire democristiani" il web contro Vendola dopo l'apertura a Pd e Udc

"E alla fine hai fatto la tua scelta, adios!". Lorella Tacconi, su Facebook, da' la linea ai commenti dei fan di Nichi Vendola dopo l'annuncio dell'intesa con Pierluigi Bersani. L'umore e' nero, specie per la strizzata d'occhio nei confronti dei moderati. "Non voglio morire democristiano", scrive Pierluigi Luperto. E il tono e' sempre quello: molte critiche e pochissimi 'mi piace'.

"Non posso sopportare questo asservimento alle logiche centriste-affaristiche del Pd -dice Clauido Amici-. Nichi, mi hai deluso profondamente". Mentre Loredana Toma parla di "delusione immensa". Piu' tecnica l'analisi di Antonello Nusca: "Allearsi con Bersani e Casini significa sposare il neoliberismo". Piu' politica quella di Daniele Antonini: "Caro Nichi, te lo dico con franchezza. Col Pd e con Idv probabilmente ti voterei. Con Casini no e come me la pensano molti miei amici e persone che conosco. Non fare sta sciocchezza".

Critihe anche a Bersani

Pero' anche per Pieluigi Bersani fiocca qualche critica sui social network del Pd. Incontentabili (o indecisi) i fan democratici sono critici soprattutto sul coinvolgimento di Casini, ma esprimono dubbi anche su Vendola: "Una ammucchiata senza senso. Tutto, ma Casini no", dice Franco Nicola. "L'alleanza con l'Udc e' un'alternativa?", si chiede Angela Andes. Ultimativa Chiara Bellanca: "Se il Pd si allea con l'UDC, perde certamente il mio voto".