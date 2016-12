La riforma dei servizi segreti è legge

foto LaPresse 16:44 - La Commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il via libera in sede deliberante alla riforma dei servizi segreti, già approvata dalla Camera. Il provvedimento, quindi, è legge. Tra le novità spiccano i maggiori poteri al Copasir sul segreto di Stato e l'ufficio centralizzato per l'accoglimento delle domande d'ascolto riguardanti intercettazioni preventive, che sarà collocato presso la Corte di Appello di Roma. - La Commissione Affari costituzionali del Senato ha dato il via libera in sede deliberante alla riforma dei servizi segreti, già approvata dalla Camera. Il provvedimento, quindi, è legge. Tra le novità spiccano i maggiori poteri al Copasir sul segreto di Stato e l'ufficio centralizzato per l'accoglimento delle domande d'ascolto riguardanti intercettazioni preventive, che sarà collocato presso la Corte di Appello di Roma.

Maggiori poteri per il Copasir

Sono previsti più poteri di controllo per il Copasir anche sul segreto di Stato apposto dal presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio dovrà infatti fornire al Presidente e al vicepresidente del Copasir l'intero quadro informativo in suo possesso, in caso di opposizione del segreto di Stato. In nessun caso esigenze di riservatezza o il segreto di Stato potranno essere opposti al Copasir che, con maggioranza dei due terzi, abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti degli 007.



Rafforzamento del Dis

La legge prevede inoltre il rafforzamento del Dipartimento informazioni per la sicurezza, razionalizzazione dell'intelligence e strumenti per fronteggiare la minaccia cibernetica. Non viene modificata la struttura binaria dell'intelligence, che prevede una distinzione dei compiti tra Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna) e Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna), ma si punta a rafforzare il potere di coordinamento del Dis, razionalizzando le strutture con la gestione unitaria degli approvvigionamenti e dei servizi logistici, con conseguente risparmio di risorse umane e finanziarie, che vanno impiegate per acquisizione di nuove competenze.