Crisi, la Finlandia apre alla soluzione europea

In un'intervista a un quotidiano finlandese, uscita oggi, Monti ha spiegato che il meccanismo antispread sarà "una sorta di intervento da parte dell'Efsf, dell'Esm e della Bce in varie combinazioni", in modo che i Paesi virtuosi possano avere la possibilità di ricevere una boccata d'ossigeno.Quanto all'Italia, il premier ha anche sottolineato si potrebbero rendere necessari aiuti "forse in relazione alla lentezza con la quale i mercati comprendono gli sforzi compiuti e i risultati raggiunti". Questo sostegno, ha precisato Monti, non sarà necessario per un "salvataggio" del Paese ma per allentare la morsa dello spread. Un aiuto "de facto" all'Italia, secondo il presidente del Consiglio, verrebbe da uno scudo efficace anti-spread, mettendo in pratica quanto deciso al Vertice Ue.Un assist a Monti su questo tema viene dal premier finlandese. "Non credo che l'Italia abbia bisogno di alcun aiuto europeo in questo momento", ha detto Katainen nella conferenza stampa congiunta con Monti. Secondo Katainen, il mercato europeo dei titoli di Stato non ha un andamento normale perché i rendimenti pagati da alcuni Stati sono troppo alti. Questo perché gli investitori non tengono conto delle riforme e degli sforzi di risanamento.Dalla Finlandia, Monti si è anche augurato che "tutti i componenti nel sistema europeo e delle banche centrali abbiano lo stesso rispetto per l'indipendenza della Bce che hanno i capi di governo". Così ha commentato indirettamente. Sul bollettino interno della Banca centrale tedesca, alla vigila di un'importante seduta del Consiglio direttivo della Bce, Weidmann sembra aver posto un veto su qualsiasi intervento dell'Eurotower per calmare i mercati."Il tema della licenza bancaria all'Esm non è stato oggetto di recenti conversazioni con Angela Merkel, è un tema su cui ci sono diverse opinioni e le posizioni potranno evolvere nel corso del tempo". Così il premier Mario Monti ha poi commentato la posizione di Berlino sulla concessione della licenza al fondo salva Stati.