- Il meccanismo antispread sarà "una sorta di intervento da parte dell'Efsf, dell'Esm e della Bce in varie combinazioni", in modo che i Paesi virtuosi possano eventualmente avere la possibilità di ricevere una boccata d'ossigeno. Così Mario Monti spiega l'ipotesi che "abbiamo in mente" per frenare la corsa dei rendimenti dei titoli di Stato di Paesi come l'Italia e la Spagna, in un'intervista a un giornale finlandese.