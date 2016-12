foto Tgcom24 15:50 - "Il centrosinistra è il soggetto fondante dell'alternativa e non deve aver paura di portare con sé chi intende arricchire il suo orizzonte se l'agenda ha al centro i diritti sociali e civili. Io non pongo veti a nessuno". Con queste parole Nichi Vendola, dopo l'incontro con Pier Luigi Bersani, apre all'Udc. Chiusura invece per Di Pietro: "Le sue continue polemiche e il suo propagandismo esagerato rischiano di portarlo alla deriva", ha aggiunto. - "Il centrosinistra è il soggetto fondante dell'alternativa e non deve aver paura di portare con sé chi intende arricchire il suo orizzonte se l'agenda ha al centro i diritti sociali e civili. Io non pongo veti a nessuno". Con queste parole Nichi Vendola, dopo l'incontro con Pier Luigi Bersani, apre all'Udc. Chiusura invece per Di Pietro: "Le sue continue polemiche e il suo propagandismo esagerato rischiano di portarlo alla deriva", ha aggiunto.

''Con Bersani abbiamo discusso a lungo dei contenuti della carta di intenti - spiega Vendola - e tra qualche ora ci sarà un documento di Sel che vuole interloquire nel merito dei temi".



A Bersani - prosegue - ho sottolineato la necessità di una rottura molto piu' limpida con politiche di liberismo che hanno segnato 30 anni e portato l'Italia in una condizione di grande crisi''.



Per il leader di Sel ''è necessario costruire un polo della speranza, una coalizione del futuro per offrire una prospettiva alle giovani generazioni a partire da un piano straordinario del lavoro''.



Il governatore pugliese sostiene la necessità ''di una coalizione larga e plurale per essere un credibile punto di svolta''. Vendola non crede però nella aggregazione di Pd e Sel in una lista unica: ''ho fondato un partito e sono molto orgoglioso di rappresentare un punto di vista molto critico verso il liberismo. La reductio ad unum non è un vantaggio''.



Mi candido per le primarie

"Oggi posso sciogliere una riserva: mi candido alle primarie per il candidato premier del centrosinistra, e lo faccio con una spinta larga e non solo dell'organismo dirigente del nostro partito".



Dure critiche all'Idv e al suo leader Di Pietro

''A me spiace molto ma le sue continue polemiche e il suo propagandismo esagerato rischiano di portarlo alla deriva'', ha affermato Vendola, criticando così il leader Idv Antonio Di Pietro nella prospettiva di un'alleanza di centrosinistra.



La replica di Di Pietro

''Credo che sia difficile, direi impossibile, per Sel, il partito di Nichi Vendola, rompere con l'Italia dei Valori, perché‚ vorrebbe dire rompere con le battaglie in difesa del lavoro'', ha affermato il leader Idv. ''Mi rifiuto di pensare che Vendola possa rinunciare alle nostre battaglie sui diritti dei lavoratori'', aggiunge.



Soddisfatto Bersani

''Un incontro molto buono e molto utile. Si possono fare passi avanti molto importanti, c'è lavoro da fare ma vedo tutte le prospettive positive. Abbiamo bisogno di qualche mese per garantire l'impegno ad un governo dai contenuti seri''. Pier Luigi Bersani è quindi fiducioso dopo l'incontro con Nichi Vendola.