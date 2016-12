Monti: "L'Italia non ha bisogno di aiuti esterni"

foto Ansa Correlati La Bundesbank cerca di frenare Draghi

Monti in visita ad Helsinki 14:12 - Per Monti l'Italia è autosufficiente di fronte alla crisi. "L'idea fondamentale è che l'Italia in questo momento non ha bisogno di alcun aiuto speciale, soprattutto non ha bisogno di aiuti per salvare la propria economia", dichiara il premier intervistato dal quotidiano finlandese Helsingin Sanomat, in occasione della sua visita al Paese. Poi definisce frustrante il fatto che le riforme del suo governo non si riflettano nell'andamento degli spread.

Nell'intervista il presidente del consiglio avrebbe definito frustrante il fatto che le riforme del suo governo non si riflettano nell'andamento degli spread. Nel pomeriggio Monti incontrerà a Helsinki il premier finlandese Jyrki Katainen e successivamente il presidente della Repubblica Sauli Niinisto. In futuro potrebbe essere necessaria "una piccola pausa per riprendere fiato" sui tassi d'interesse dei titoli pubblici, ha aggiunto Monti.



Azione congiunta Efsf-Esm-Bce

Ciò che "abbiamo in mente è una sorta di intervento da parte dell'Efsf, dell'Esm e della Bce in varie combinazioni", in modo che i Paesi virtuosi possano eventualmente avere la possibilità di ricevere una boccata d'ossigeno. Così Monti spiega la ratio del meccanismo anti-apread a un giornale finlandese. "Non sono sicuro che i contribuenti finlandesi e l'economia beneficerebbero dalla rigidità delle posizioni finlandesi su determinate questioni", ha avvertito Monti.