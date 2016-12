foto LaPresse Correlati Spending review, fiducia al Senato

Martone: "Ora dobbiamo aiutare gli studenti meritevoli" 10:17 - L'università diventa più cara per tutti gli studenti, e non solo per i fuoricorso. Con il decreto sulla spending review gli atenei potranno aumentare le tasse un po' per tutti. A salvarsi saranno soltanto quelli con un reddito familiare Isee inferiore ai 40mila euro l'anno. I più tartassati, per i quali si prefigura un raddoppio del carico fiscale, saranno i pochissimi che superano quota 150mila euro. - L'università diventa più cara per tutti gli studenti, e non solo per i fuoricorso. Con il decreto sulla spending review gli atenei potranno aumentare le tasse un po' per tutti. A salvarsi saranno soltanto quelli con un reddito familiare Isee inferiore ai 40mila euro l'anno. I più tartassati, per i quali si prefigura un raddoppio del carico fiscale, saranno i pochissimi che superano quota 150mila euro.

E, con l'ultima modifica voluta dal governo, e passata ieri al Senato, a pagare di più saranno anche i ragazzi in regola con gli esami. Queste modifiche permetteranno alle università di rimpinguare le loro casse dopo anni di vacche magre, con gli stanziamenti che arrivano da Roma in continua diminuzione.



Se per i redditi oltre i 150mila euro (di reddito Isee, cioè l'Indicatore della situazione economica equivalente) si prefigura una vera stangata, l'aumento sarà fino al 25% per gli studenti di famiglie con reddito sotto i 90mila e fino al 50% per le dichiarazioni Isee tra i 90 e i 150mila euro. Quanto ai redditi sotto i 40mila, la spending review prevede che le rette non possono aumentari in misura superiore all'indice Nic dei prezzi al consumo (per l'intera collettività).



SPENDING REVIEW, TUTTI I RISPARMI

Nel complesso la spending review, che passa ora all'esame della Camera, prevede che lo Stato risparmierà oltre 4 miliardi di euro nel 2012, 10 nel 2013 e 11 nel 2014. Ed è proprio grazie a questi tagli che per ora ci salviamo da un nuovo aumento dell'Iva, che era previsto per ottobre e che viene invece rinviato al secondo semestre del prossimo anno. Ma grazie alle revisioni di spesa sarà anche assicurato il pensionamento in anticipo ad altri 55mila esodati, si finanzieranno spese importanti per oltre 2 miliardi nel 2013 e almeno un miliardo sia nel 2013 sia nel 2013 per le zone terremotate. Ecco nel dettaglio i principali interventi previsti dal documento.



Il riordino delle Province

Il decreto punta ad accorpare le province con l'obiettivo di dimezzarne il numero attuale. Per sopravvivere, gli enti dovranno avere due requisiti: un'estensione di 2.500 chilometri quadrati e una popolazione di 350mila abitanti. Entro il primo gennaio 2014 saranno istituite 10 Città metropolitane: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria e soppresse le relative Province.



Tagli agli enti locali

Previsti tagli a Regioni ed enti locali per 2,3 miliardi nel 2012, 5,2 miliardi nel 2013 e 5,5 miliardi dal 2014. Il conto più salato lo pagano le Regioni, con una stretta ai trasferimenti di 1,3 miliardi nel 2012, 2,2 miliardi nel 2013 e 2,5 miliardi nel 2014. Attraverso una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio i Comuni dovranno rinunciare a 500 milioni quest'anno e a 2 miliardi a decorrere dal 2013. I sindaci si vedono però ricoscere solo per il 2012 800 milioni, 300 girati direttamente dalle Regioni e altri 500 reperiti dal fondo per i rimborsi fiscali. Il contributo delle province è di 500 milioni nel 2012 e di 1 miliardo dal 2013.



Le Regioni in rosso potranno aumentare l'Irpef

Le otto regioni in disavanzo sanitario (Piemonte, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) potranno anticipare al 2013 dal 2014 l'aumento dell'addizionale Irpef all'1,1% dallo 0,5%.



Tagli alla sanità

Il decreto taglia il fondo sanitario nazionale di 900 milioni nel 2012, di 1,8 miliardi nel 2013 e di 2 miliardi dal 2014. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno adottare, entro il 31 dicembre 2012, piani per ridurre da 4 a 3,7 i posti letto per ogni mille abitanti. Il ministero della Salute ha quantificato in 7mila i minori posti letto a partire dal 2013. Sale al 2,25% dall'1,82% lo sconto obbligatorio che le farmacie praticano nei confronti del servizio sanitario nazionale. Per le aziende farmaceutiche lo sconto passa da 1,83% al 4,1% ma solo nel 2012. Il tetto di spesa per la farmaceutica territoriale scende nel 2012 dal 13,3 al 13,1% e dal 2013 all'11,35%. Per la farmaceutica ospedaliera il nuovo tetto salirà dal 2013 al 3,5% dal 2,4%.



Niente ritocchi Iva almeno fino al 30 giugno 2013

Le aliquote Iva del 10 e del 21% saliranno di due punti percentuali soltanto dal primo luglio 2013 e non più da ottobre 2012, come prevede la manovra correttiva di dicembre. I risparmi raccolti attraverso il taglio mirato della spesa pubblica sono sufficienti anche per ridurre dal 2014 le due aliquote di un punto percentuale, quindi all'11 e al 22%.



Il governo ipotizza di eliminare totalmente l'incremento dell'Iva utilizzando la Legge di stabilità del 2013, la nuova Finanziaria, che deve essere presentata in Parlamento entro metà ottobre 2012. Per trovare le risorse necessarie, pari a 6,56 miliardi nel 2013, il governo dovrà attingere a nuovi tagli di spesa e all'eliminazione di parte delle numerose agevolazioni fiscali oggi esistenti.



Pensione garantita per altri 55mila esodati

Il governo promette la pensione anticipata ad altri 55mila esodati dopo i 65mila già salvaguardati con un primo decreto. Gli oneri a carico dello Stato ammontano a circa 4,2 miliardi tra 2014 e 2020: 190 milioni nel 2014, 590 nel 2015, 1,05 miliardi nel 2016, 1,18 miliardi nel 2017, 840 milioni nel 2018, 255 nel 2019 e 35 milioni del 2020.



Fondi per le aree colpite dal sisma

Previsti stanziamenti per la ricostruzione delle zone danneggiate dal sisma in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, pari a un miliardo per il 2013 e un miliardo per il 2014. Le banche potranno concedere finanziamenti agevolati (attraverso un credito di imposta) assistiti dalla garanzia dello Stato, fino a 6 miliardi di euro, alle persone danneggiate dal sisma. Il prestito agevolato è però alternativo ai contributi statali per la ricostruzione delle case.



Due miliardi alle spese indifferibili

Una quota non marginale dei risparmi serve nel 2013 a finanziare spese non iscritte a bilancio ma ritenute dal governo "indifferibili". Agli autotrasportatori vanno 400 milioni, altrettanti al cinque per mille. Per le missioni militari all'estero il governo stanzia un miliardo. Il Fondo per la concessione dei prestiti d'onore è incrementato di 90 milioni. Alla manutenzione delle strade vanno 72,8 milioni, 103 milioni sono previsti per garantire la gratuità dei libri di testo alle famiglie meno abbienti. Le università private si vedono riconoscere 10 milioni.



Dipendenti pubblici, taglio del 10%

Il decreto delinea il processo che dovrebbe portare a ridurre del 20% i dirigenti e del 10% i dipendenti occupati nelle amministrazioni pubbliche. Il personale in sovrannumero potrà andare in pensione entro il 2014 se in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi in vigore prima della riforma previdenziale di dicembre. Senza questi requisiti, i dipendenti in soprannumero e non ricollocabili saranno messi in disponibilità (la cassa integrazione degli statali) con l'80% dello stipendio per un periodo fino a 24 mesi, prorogabile a 48 per il personale che durante questo periodo matura i requisiti pensionistici.



Le prime stime del governo indicano in 24mila i dipendenti pubblici in esubero, circa 11mila nei ministeri e negli enti pubblici non economici e 13mila negli enti territoriali (escluse le regioni). I dipendenti in possesso dei requisiti per andare in pensione dal 31 dicembre 2011 sono 8mila: 6mila occupati nei ministeri e negli enti non economici e 2mila negli enti territoriali. Dal primo ottobre 2012 il valore dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti pubblici non potrà superare i 7 euro. Scatta inoltre il divieto di monetizzare le ferie.



Tagli ai ministeri

Il decreto riduce la dotazione dei ministeri di circa 1,5 miliardi nel 2013 e nel 2014 e di 1,6 miliardi nel 2015. La parte del leone la assicura il ministero dell'Economia con 615,3 milioni nel 2013, 662,3 nel 2014 e 541,5 nel 2015.



Soppressa l'Isvap, nasce l'Ivass

Sparisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (Isvap) e nasce l'Ivass, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Rispetto al testo passato in Consiglio dei ministri, il Senato ha cancellato la soppressione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip). Sostanzialmente l'Ivass opererà attraverso le strutture della Banca d'Italia. Il presidente dell'istituto sarà il direttore generale di Via Nazionale. L'amministrazione generale della nuova Authority spetta a un consiglio composto dal presidente e da due consiglieri. Il direttorio della Banca d'Italia, allargato ai tre membri del consiglio, ha il compito di definire l'attività di indirizzo e la direzione strategica dell'Ivarp.



La stretta alla spesa corrente

Le spese per l'acquisto di beni e servizi da parte dei ministeri si riducono di 121,1 milioni nel 2012, di 615 milioni nel 2013 e nel 2014. I contratti stipulati in violazione dell'obbligo di approvvigionarsi attraverso la Consip saranno nulli e costituiranno illecito disciplinare oltre che causa di responsabilità amministrativa. Saranno fatti salvi i contratti stipulati tramite diverse centrali di committenza, se prevedono condizioni più favorevoli per le amministrazioni pubbliche. Dal 2013 gli uffici pubblici non potranno spendere più del 50% della spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto o il noleggio di auto. Il governo blocca da quest'anno fino al 2014 gli adeguamenti Istat sui canoni pagati dalle amministrazioni pubbliche per gli immobili in affitto. Dal primo gennaio 2015 i canoni saranno anche ridotti del 15% salvo il diritto di recesso garantito al locatore.