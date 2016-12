foto LaPresse

08:03

- Applausi, fiori per la signora Clio e anche qualche bandierina tricolore per l'arrivo a Stromboli del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Sull'isola il capo dello Stato trascorrerà qualche giorno di vacanza. E a chi, appena sbarcato, gli ha chiesto una parola di speranza per gli italiani, Napolitano ha risposto: "E' quello che dico ogni giorno: avere fiducia in noi stessi".