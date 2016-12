foto LaPresse Correlati Lombardo annuncia che si dimetterà

La Sicilia come Downing Street 09:22 - Il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, si è dimesso davanti all'Assemblea regionale, alla quale ha comunicato la sua decisione. Con Lombardo in aula sono presenti tutti i suoi assessori. Con lui anche il suo vice, l'ex pubblico ministero Massimo Russo, che lo sostituirà alla guida del governo dell'isola fino alle prossime elezioni, previste a ottobre. - Il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, si è dimesso davanti all'Assemblea regionale, alla quale ha comunicato la sua decisione. Con Lombardo in aula sono presenti tutti i suoi assessori. Con lui anche il suo vice, l'ex pubblico ministero Massimo Russo, che lo sostituirà alla guida del governo dell'isola fino alle prossime elezioni, previste a ottobre.

"Se necessario lasceremo l'Italia"

"Se continuano a dirci che siamo brutti, sporchi e cattivi, che abbiamo i conti in disordine, che spendiamo male, che siamo un peso, che ci stiamo a fare insieme? Tanto vale che ci si separi consensualmente". Questa la dichiarazione di Lombardo dopo essersi dimesso, all'incontro con i giornalisti. "Penso a Malta - ha aggiunto - che riesce anche ad offire importanti opportunità economiche, una tassazione agevolata. E' un modello per molti aspetti. Mi auguro che dopo di me la Regione abbia un interlocutore forte che faccia i conti con lo Stato e recuperi lo spirito pattizio. Oggi questo spirito è sfumato, come dimostra anche la vicenda del commissario dello Stato che non ha mai impugnato le leggi dello Stato. E' messo lì a vigilare sulle nostre cose e nient'altro".



L'Ars approva assestamenti di bilancio

Intanto, l'Assemblea della Regione Sicilia ha approvato l'assestamento tecnico del bilancio per il 2012. Il provvedimento prevede la copertura del disavanzo per 2 milioni e 300 mila euro. Ciò a fronte di un consuntivo di 27 miliardi l'anno, con un debito di circa 6 miliardi - secondo i dati forniti dallo stesso Lombardo - difficilmente sanabile a causa della crescita del deficit. Quindi niente tagli alla spesa.



Deputati restano in carica: 4milioni per 3 mesi

Le dimissioni del governatore non toccheranno i 90 deputati che resteranno in carica per le questioni di ordinaria amministrazione. Per i prossimi tre mesi, per le sole indennità, i parlamentari costeranno più di 4 milioni di euro.



"Non rinnego nulla"

"Lascio tutte le cariche politiche senza rimpianti e serenamente", ha annunciato il presidente della Regione siciliana. "Lascio - ha proseguito - consapevole di aver toccato l'apice". Poi, "non rinnego nulla di quanto fatto in questi quattro anni. Le riforme e le azioni intraprese - ha aggiunto - saranno valutate quando gli umori lasceranno il posto all'analisi serena dei fatti".



"Aggressione all'autonomia della Regione"

Nel corso dell'intervento col quale ha annunciato le proprie dimissioni, Lombardo ha parlato delle difficoltà finanziare dello Stato e "dell'aggressione all'autonomia" della Regione. "Assistiamo a una vera e propria aggressione nei confronti della nostra Regione, della sua autonomia e vediamo affermarsi un serrato centralismo con tagli che vengono imposti da continue manovre finanziarie", ha sottolineato. Poi ha denunciato che "l'autonomia siciliana è stata ridotta ad un simulacro di se stessa. Adesso è più facile attaccarla per eliminarla".



"Orchestrata fuga di notizie"

"In questo contesto è necessario che il presidente della Regione possa svolgere appieno le sue funzioni e prerogative e non sia sottoposto a vincoli. Così non è per me almeno dal marzo 2010. Con grande disagio ho affrontato questa situazione, un disagio che ho cercato di nascondere con grande sofferenza. Non è così per una vicenda giudiziaria che sto subendo. Una vicenda giostrata abilmente sul piano mediatico, con una orchestrata fuga di notizie", ha accusato Raffaele Lombardo.



"Non mi hanno interrogato"

A proposito dell'inchiesta che lo vede imputato per concorso esterno in associazione mafiosa, ha lamentato: "Non mi è stato consentito di essere interrogato. Inoltre per tre volte la pubblica accusa ha chiesto l'archiviazione della mia indagine".



"Abbiamo combattuto interessi mafiosi e non"

A difesa del proprio operato, il governatore dimissionario, cita la lotta alla criminalità organizzata: "Mai come in questi 4 anni abbiamo intaccato interessi illeciti, mafiosi e non", ha aggiunto.



"In molti mi hanno chiesto di non dimettermi"

"Da più parti mi è stato chiesto di non dimettermi, ma io oggi farò seguito a ciò che avevo detto da tempo: che affronterò il giudizio del giudice da cittadino e non da presidente della regione", ha proseguito.



"Probabile che si voti prima del 28 ottobre"

Entro domani la giunta regionale si riunirà per fissare la data delle elezioni anticipate in Sicilia, ha poi annunciato Lombardo ai giornalisti. Pur avendo parlato in aula del 28 e 29 ottobre come data per il voto, rispondendo ai cronisti Lombardo non ha escluso di anticipare l'appuntamento elettorale.



"Debito Sicilia di molto inferiore a quello dell'Italia"

Il governatore uscente ha trattato anche il tema dei conti della Regione per la quale erano circolate anche voci di default. "Il debito della Sicilia è di gran lunga inferiore a quello dell'Italia. La nostra è certamente, un'economia fragile, in un contesto difficile" ma si "sta affermando un nuovo centralismo", contro "l'autonomia della Sicilia", ha constatato Lombardo.