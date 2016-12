foto Ansa 14:44 - "In Italia la crisi è più acuta ma non dipende dal Paese. Io mi sono tirato indietro dal governo. Tutti dicevano che un esecutivo tecnico avrebbe migliorato questa crisi". Questa l'analisi del leader del Pdl, Silvio Berlusconi, sulla situazione economica e politica del Paese. "Il governo si è dato da fare nonostante la crisi sia rimasta - ha proseguito -. Ma si è aggiunta anche quella economica, non solo finanziaria". - "In Italia la crisi è più acuta ma non dipende dal Paese. Io mi sono tirato indietro dal governo. Tutti dicevano che un esecutivo tecnico avrebbe migliorato questa crisi". Questa l'analisi del leader del Pdl, Silvio Berlusconi, sulla situazione economica e politica del Paese. "Il governo si è dato da fare nonostante la crisi sia rimasta - ha proseguito -. Ma si è aggiunta anche quella economica, non solo finanziaria".

''Ci sono preoccupazione e paura per il futuro: quello che è successo in Italia, come l'istituzione dell'Imu, ha inciso in una crisi molto negativa'', ha poi precisato Berlusconi in un'intervista a Milan Channel.