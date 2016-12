foto Ansa 12:13 - L'Aula del Senato ha approvato il decreto legge sulla spending review sul quale il governo ha posto il voto di fiducia. Il maxiemendamento che contiene le modifiche al decreto approvato in Commissione e il contenuto del dl sulle dismissioni del patrimonio pubblico è passato con 217 voti favorevoli, 40 contrari e 4 astenuti. Il testo ora passa alla Camera. - L'Aula del Senato ha approvato il decreto legge sulla spending review sul quale il governo ha posto il voto di fiducia. Il maxiemendamento che contiene le modifiche al decreto approvato in Commissione e il contenuto del dl sulle dismissioni del patrimonio pubblico è passato con 217 voti favorevoli, 40 contrari e 4 astenuti. Il testo ora passa alla Camera.

Ora il provvedimento passa alla Camera per essere convertito in legge giovedì o venerdì.



Nel 2012 risparmi per 4 miliardi di euro

La prima fase operativa della spending review assicura allo Stato risparmi di poco superiori a 4 miliardi nel 2012, a 10 miliardi nel 2013 e a 11 miliardi nel 2013. Con le risorse raccolte il governo rinvia al secondo semestre del prossimo anno l'aumento delle aliquote Iva previsto per il prossimo mese di ottobre, assicura il pensionamento anticipato ad altri 55.000 esodati, finanzia spese "indifferibili" per oltre 2 miliardi nel prossimo anno e destina 1 miliardo sia nel 2013 sia nel 2014 alle zone terremotate di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.



Tra le modifiche di rilievo introdotte dal Senato, la facoltà per le regioni di aumentare dal 2013 all'1,1% dall'attuale 0,5% l'addizionale Irpef.



Farmaci generici e indicazioni del medico

Dopo un teso confronto con le case farmaucetiche, il maxiemendamento conferma l'obbligo per il medico di indicare sulla ricetta il solo principio attivo. Il medico ha però la facoltà di indicare sulla ricetta il nome del farmaco di marca con lo stesso principio attivo e la sua indicazione sarà vincolante per il farmacista se accompagnata da una sintetica motivazione scritta.



Dismissioni per 10 miliardi

Il capitolo dismissioni prevede la cessione alla Cassa depositi e prestiti delle società a controllo pubblico Sace, Fintecna e Simest. Poiché Cdp è fuori dal perimetro della pubblica amministrazione, l'operazione porterà entro il 2012 a ridurre il debito pubblico di circa 10 miliardi.