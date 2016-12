Voto anticipato, la smentita del Quirinale

14:43

- Il Quirinale smentisce che il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, abbia parlato di voto anticipato. "In relazione ad alcune interpretazioni di stampa, si osserva che con la sua dichiarazione il Presidente della Repubblica non si è pronunciato sull'ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere", si legge in una nota. Napolitano ieri aveva ribadito che "si tratta di una materia delicata, che non può piegarsi a manovre politiche".