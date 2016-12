foto Tgcom24 Correlati Voto anticipato, smentita del Colle 12:06 - "Il Pd è pronto ad ogni evenienza e vogliamo dare il nostro passo e tenere il nostro passo". Lo annuncia il segretario Pier Luigi Bersani, commentando le ipotesi di un voto anticipato. Il leader del Pd, ribadendo poi il sostegno al governo Monti, spiega di "guardare alla conclusione naturale della legislatura avviando un percorso". - "Il Pd è pronto ad ogni evenienza e vogliamo dare il nostro passo e tenere il nostro passo". Lo annuncia il segretario Pier Luigi Bersani, commentando le ipotesi di un voto anticipato. Il leader del Pd, ribadendo poi il sostegno al governo Monti, spiega di "guardare alla conclusione naturale della legislatura avviando un percorso".

"Faremo le riforme liberali che la destra non può fare, contro le posizioni dominanti e i conflitti di interessi", spiega Bersani presentando i dieci punti della carta di intenti con cui il Pd lancia il patto tra progressisti e moderati in vista delle elezioni.



"Alternativi alla destra, non a Monti"

"Vogliamo avviare un percorso di alternativa non a Monti ma alle destre e alle loro politiche sbagliate".



Fisco, attingeremo ai grandi patrimoni

"Per noi il lavoro è al centro del programma e il primo passo da compiere è un ridisegno profondo del sistema fiscale che alleggerisca il peso sul lavoro e sull'impresa, attingendo alla rendita dei grandi patrimoni finanziari e immobiliari", sottolinea il leader del Pd.



"Rilanceremo gli Stati Uniti d'Europa"

"Rilanceremo nella prossima legislatura il sogno degli Stati Uniti d'Europa", promette Bersani.



Legge elettorale, "sacrosante le parole di Napolitano"

"Dopo le sacrosante parole del presidente della Repubblica ho letto una serie di commenti senza un minimo di distinzione sugli argomenti che sono in campo. Invito ad avere maggiore attenzione sulla discussione in corso, ci vuole un po' di rispetto, non stiamo parlando del Pd ma dell'Italia". Così Bersani commentando l'appello lanciato da Napolitano per accelerare sulla riforma della legge elettorale.



"Riconoscimento giuridico alle coppie gay"

"Daremo sostanza normativa al principio riconosciuto dalla Corte Costituzionale per il quale una coppia omosessuale ha diritto a vivere la propria unione ottenendone il riconoscimento giuridico".