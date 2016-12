foto Ansa

10:01

- Il premier Mario Monti parte per il suo tour in Europa con l'obiettivo di "mettere in sicurezza l'euro e dare un deciso impulso alla crescita europea". Sarà questo l'obiettivo degli incontri che inizieranno oggi con la visita al presidente francese Francoise Hollande. Monti ha poi ricordato l'importanza che tutti in Europa si impegnino a far sì che "la moneta comune non sia fattore di disintegrazione".