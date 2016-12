foto LaPresse

- Attesa per il voto oggi in Senato sul decreto per la spending review. L'esito è previsto per le 11.30. E' stata modificata la norma sui farmaci generici: il medico di famiglia potrà indicare il principio attivo oppure un farmaco specifico. Nel maxi-emendamento spunta un blocco dell'aumento delle tasse universitarie per gli studenti in corso con redditi medio-bassi, parallelo all'aumento delle tasse per i fuori corso.