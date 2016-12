Spending review, oggi la fiducia al Senato

foto LaPresse 09:40 - Blocco delle tasse universitarie per i prossimi tre anni per gli studenti in corso con un reddito familiare Isee medio o basso, cioè di 40mila euro. Lo stabilisce il maxi-emendamento del governo al decreto spending review che conferma invece i forti aumenti delle tasse per tutti gli studenti fuori corso. - Blocco delle tasse universitarie per i prossimi tre anni per gli studenti in corso con un reddito familiare Isee medio o basso, cioè di 40mila euro. Lo stabilisce il maxi-emendamento del governo al decreto spending review che conferma invece i forti aumenti delle tasse per tutti gli studenti fuori corso.

Intanto il governo pone la fiducia sul decreto e, dopo le violenti critiche dei giorni scorsi, modifica la norma sui farmaci generici, lasciando la decisione finale al medico di famiglia. La fiducia è arrivata al termine di una giornata fatta di rinvii, poiché non era pronto il maxi-emendamento su cui il governo intendeva porre la fiducia. Questo è arrivato poco prima dell'ora di cena, dopo una sospensione dei lavori del Senato protrattasi dalle 16,30.



In serata il Senato ha concluso la discussione generale. Martedì mattina, dopo le dichiarazioni di voto da parte dei gruppi, ci sarà la chiama nominale dei senatori per il voto di fiducia. L'esito è atteso attorno alle 11.30.