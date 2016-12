Maroni e la legge elettorale: "O il voto entro agosto oppure temo che non sarà cambiata"

foto Ansa Correlati Napolitano: sul voto decide il Colle 19:04 - "O si chiude l'accordo per modificare la legge elettorale prima della pausa estiva di agosto, entro le prossime due settimane o temo che non verrà cambiata". Lo ha detto il segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni. Il leader leghista ha annunciato anche una sorta di spending review nel partito, dove saranno vietato i doppi incarichi. "Meno costi ma più attività politica", ha spiegato Maroni. - "O si chiude l'accordo per modificare la legge elettorale prima della pausa estiva di agosto, entro le prossime due settimane o temo che non verrà cambiata". Lo ha detto il segretario federale della Lega Nord, Roberto Maroni. Il leader leghista ha annunciato anche una sorta di spending review nel partito, dove saranno vietato i doppi incarichi. "Meno costi ma più attività politica", ha spiegato Maroni.

Il dibattito per cambiare la legge elettorale "è finto - ha proseguito Maroni - e l'impressione è che nessuno voglia cambiare" questa norma. Maroni ha anche "chiesto che venga tenuto aperto il Parlamento finché non venga approvata".



Maroni a Monti: "Venga agli Stati generali"

Saranno invitati anche alcuni esponenti dell'esecutivo Monti agli Stati generali del Nord che il segretario della Lega, Roberto Maroni, sta organizzando per il 28 e 29 settembre a Torino. "Nonostante la nostra avversione - ha spiegato Maroni - riteniamo che il governo sarà invitato per interloquire con noi".



Nuovo regolamento, basta ai doppi incarichi

Il consiglio federale ha poi approvato il nuovo regolamento che, tra le novità, introduce "l'impossibilità di ricoprire contemporaneamente più di una carica elettiva o un incarico nel movimento". "E' una piccola grande rivoluzione - ha commentato Maroni - perché apre spazi importanti per tutti, soprattutto per i giovani". Il divieto, ha aggiunto il segretario, "si applicherà per tutte le nuove cariche e alla scadenza delle attuali". "E' una regola semplice ma giusta - ha concluso - perché bisogna avere la possibilità di concentrarsi sul proprio incarico ed è stata approvata all'unanimità".