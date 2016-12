Di Pietro attacca Napolitano e Monti: "Insieme peggio di Berlusconi, Costituzione tramortita"

"C'era una volta la democrazia parlamentare, luogo di confronto e di elaborazione dei disegni di legge. La nostra Costituzione, all'art.70, rammentava che 'la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere'. Così scrivono Antonio Di Pietro e Luigi Li Gotti in un post sul sito del laeder dell'Italia dei Valori.

"Poi - proseguono Di Pietro e Li Gotti - c'era il governo, anch'esso abilitato a presentare disegni di legge, con una fondamentale differenza: per farlo doveva avere, ogni volta, l'autorizzazione del Presidente della Repubblica, come si legge all'art.87 della Costituzione. Abbiamo usato il verbo al passato, non a caso. La nostra Costituzione c'è, è viva, è bella. Ma per molti è diventata una pastoia, un ostacolo".

"Come fare per sbarazzarsene?", si chiede allora il leader dell'Idv e riponde: "Hanno trovato l'articolo adatto, il 77: 'in casi straordinari di necessità e di urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge'. Ma ci sarebbe un ostacolo: è il Presidente della Repubblica che è chiamato a vigilare sulla straordinarietà della necessità ed urgenza".

"Sennonché - aggiunge - ormai accade, con frequenza bisettimanale, che il governo ricorra al decreto e il Presidente della Repubblica verifichi, bisettimanalmente, che vi siano i requisiti di straordinaria necessità e urgenza". "Con la conseguenza - continua il post - che, essendo previsto il termine di sessanta giorni per la conversione dei decreti da parte delle due Camere, il governo puntualmente pone la fiducia e così strozza il dibattito parlamentare.

"Sotto la scure della minaccia-fiducia, infatti, il Parlamento vota quella che in verità è una sfiducia con ricatto. Bella la democrazia parlamentare, vero? I costituzionalisti partigiani - conclude - la chiamano Costituzione vivente''.