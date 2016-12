foto Ansa

22:28

- Il presidente della Lega, Umberto Bossi, intervenendo a una festa del Carroccio in provincia di Varese rilancia l'idea della secessione. "Visto il fallimento dello Stato italiano", Bossi si dice convinto che "il punto di non ritorno è già passato, non possiamo restare in Italia: c'è solo una strada, la secessione". il Senatùr ribadisce poi che le inchieste che hanno travolto il partito siano frutto di un complotto.