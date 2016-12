foto Ansa Correlati Merkel, vacanze (bagnate) in Alto Adige

Ue e Germania insistono: "Europa e Grecia a rischio" 15:40 - "Germania e Italia prenderanno tutte le misure necessarie a proteggere l'Eurozona". La promessa è di Mario Monti e di Angela Merkel, che hanno avuto ieri una conversazione telefonica per discutere sulla situazione europea. Monti e la Merkel hanno poi "reiterato la loro comune richiesta" che vengano attuate "le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno senza ritardo". E la cancelliera ha invitato Monti a Berlino nella seconda metà di agosto. - "Germania e Italia prenderanno tutte le misure necessarie a proteggere l'Eurozona". La promessa è di Mario Monti e di Angela Merkel, che hanno avuto ieri una conversazione telefonica per discutere sulla situazione europea. Monti e la Merkel hanno poi "reiterato la loro comune richiesta" che vengano attuate "le conclusioni del Consiglio europeo del 28-29 giugno senza ritardo". E la cancelliera ha invitato Monti a Berlino nella seconda metà di agosto.

Con queste premesse si apre una settimana decisiva per il destino dell'euro. In un contesto di rinnovato allarme, i prossimi saranno giorni di intensi contatti tra le capitali di Eurolandia e l'Italia avrà un ruolo di primo piano.



Settimana di incontri per Monti

Il nostro premier volerà martedì a Parigi per una colazione di lavoro con il presidente francese, Francois Hollande, il giorno successivo vedrà il primo ministro finlandese Jyrki Katainen e giovedì avra' un faccia a faccia con il collega spagnolo Mariano Rajoy.



Pressing di Draghi sulla Bundesbank

Girandola di incontri ai massimi vertici di tutte le istituzioni: il presidente della Bce Mario Draghi incontrerà il segretario al Tesoro Usa Geithner e "nei prossimi giorni" il presidente della Bundesbank Weidmann. Geithner vedrà lunedì anche il ministro delle finanze tedesco Schaeuble prima di recarsi a Francoforte. Al centro dei vari colloqui e dei contatti diplomatici in corso in queste ore tra i governi Ue, il fronte aperto di Grecia e Spagna e un eventuale intervento della Banca centrale europea su cui sta crescendo l'attesa dei mercati. Gli occhi sono puntati sulla riunione del direttivo in programma giovedì da cui si attendono segnali dopo il messaggio forte lanciato dal presidente Mario Draghi a difesa dell'euro, che ha fatto scendere in una sola giornata lo spread tra Btp e Bund tedeschi di 50 punti.



Uniti con la Bce a difesa della moneta unica

Parigi e Berlino si sono schierate con Draghi che ha lasciato capire che l'Eurotower è pronto a tutto per salvare la moneta unica e dispone di un'adeguata potenza di fuoco per intervenire. Il banchiere centrale non ha chiarito quali munizioni intenda usare la Bce ma secondo gli analisti l'istituto potrebbe riavviare il programma di acquisto di bond, in particolare per i titoli di Stato di Spagna e Italia, che è stato congelato da mesi. Il Securities Markets Program (Smp) era stato attivato due anni fa ed era stato usato in un primo momento per Grecia, Portogallo e Irlanda e poi, da agosto scorso, soprattutto per obbligazioni italiane e spagnole. Il programma potrebbe essere riattivato in attesa che l'Esm, il Meccanismo di stabilità europeo che sostituirà il fondo salva-stati Efsf, diventi operativo, sempre che non venga bocciato dalla Corte costituzionale tedesca che si pronuncerà il 12 settembre.