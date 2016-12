foto LaPresse 14:26 - E' polemica al comune di Roma dopo la pubblicazione, da parte di Repubblica, della notizia che un ex componente della banda della Magliana e del gruppo terrorista Nar, Maurizio Lattarulo, sarebbe un consulente dell'amministrazione guidata da Gianni Alemanno. Ma la replica del presidente della Commissione politiche sociali del Comune di Roma, Giordano Tredicine (Pdl), arriva immediata: "Tutto falso, non collabora con noi, lavora con l'asessorato". - E' polemica al comune di Roma dopo la pubblicazione, da parte di Repubblica, della notizia che un ex componente della banda della Magliana e del gruppo terrorista Nar, Maurizio Lattarulo, sarebbe un consulente dell'amministrazione guidata da Gianni Alemanno. Ma la replica del presidente della Commissione politiche sociali del Comune di Roma, Giordano Tredicine (Pdl), arriva immediata: "Tutto falso, non collabora con noi, lavora con l'asessorato".

L'opposizione vuole la testa del sindaco

"Ormai il Campidoglio di Alemanno è diventato una succursale lavorativa per ex terroristi di destra, fascisti e boss della malavita. Dopo il vergognoso scandalo Parentopoli, dove nelle aziende municipalizzate romane sono stati assunti - senza contratto e a tempo indeterminato - migliaia di camerati ed ex terroristi, oggi scopriamo che anche un ex boss della Magliana (ed ex Nar) Maurizio Lattarulo, detto Provolino, che si occupava di racket ed estorsioni, è fra gli assunti del sindaco Alemanno e suo fidato consulente addirittura sulle politiche sociali". E' quanto scrive in una nota il segretario del Pd di Roma, Marco Miccoli. "E' necessario che dal Sindaco arrivino non solo chiarimenti, ma anche le dimissioni", dice il Presidente nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli.



L'accusa di Repubblica: "Lattarulo consulente di Tredicine"

Secondo Repubblica, Lattarulo, condannato in via definitiva nel 2000 come componente della banda della Magliana, è stato assunto con contratto a termine nel luglio 2008 come consulente esterno del Campidoglio alle politiche sociali. "Da luglio a dicembre 2008 riceve dal Comune 13mila euro e rotti - scrive Repubblica -, nei due anni successivi 30.670 euro e 65 centesimi". Attualmente, secondo il quotidiano, Lattarulo è segretario particolare del presidente della Commissione Politiche sociali Giordano Tredicine (Pdl). Nel passato di Lattarulo - sempre secondo il quotidiano, una militanza nei Nuclei armati rivoluzionari (Nar) - gruppo terroristico di estrema destra - come luogotenente di Massimo Carminati e il ruolo di braccio destro del boss della Banda della Magliana Enrico De Pedis.



Replica di Tredicine: "L'ennesima notizia falsa"

"Smentisco categoricamente quanto riportato da un noto quotidiano perché falso e infondato. Non c'è mai stato nessun rapporto di lavoro tra il sottoscritto e il Sig. Lattarulo. Il rapporto di consulenza esterna del Sig. Lattarulo con l'Amministrazione Capitolina è intercorso presso l'Assessorato alle Politiche Sociali e non con la Commissione da me presieduta". E' quanto afferma in un comunicato il presidente della Commissione politiche sociali del Comune di Roma, Giordano Tredicine (Pdl). "E' evidente che siamo alle prese con il delirio diffamatorio di una testata che preferisce attacchi privi di ogni fondamento all'informazione obiettiva - conclude Tredicine -. Questa calunnia è solo l'ultimo atto di una campagna di diffamazione e demonizzazione politica che ha contraddistinto la linea editoriale del noto quotidiano in questo anno".