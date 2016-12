foto LaPresse

13:20

- "Non speri la sinistra di fare come negli anni Settanta, cioè di creare un arco costituzionale per escludere la Lega. Se la sinistra pone veti, non c'è nulla di antidemocratico nel formare una maggioranza tra noi e chi ci sta, compresa la Lega". L'avvertimento, a proposito della discussione sulla riforma della legge elettorale, arriva dal coordinatore del Pdl, Ignazio La Russa, che risponde così a Pier Luigi Bersani.